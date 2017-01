Peripețiile lui... Abraham Lincoln, la București

Ediția 2015 a East European Comic Con a devenit istorie. Dar, cu siguranță, ea va rămâne mult timp în amintirea participanților care au venit de peste tot din Europa - Suedia, Norvegia, Bulgaria, Ungaria - pentru a lua parte la evenimentul ce s-a desfășurat, în perioada 8-10 mai, în București, la Romexpo. Printre ei s-a aflat și Ștefan Cojocaru din Năvodari, laureat al edițiilor anterioare.

„Comic Con-ul devine din ce în ce mai bun de la an la an, prima ediţie având loc în Palatul Copiilor, unde în jur de 2.000 - 3.000 de oameni se înghesuiau, acum ajungându-se la 8.000 - 9.000 de oameni, la Romexpo. Au fost ţinute concursuri şi tombole de diversele standuri, inclusiv concursuri de cosplay, la care am participat în mare parte, câştigând diverse premii simbolice”, a declarat, pentru ziarul „Telegraf”, Ștefan Cojocaru, alias Steven Cojo.

Dacă, anul trecut, Cojocaru l-a întruchipat pe Walter White, personajul principal din celebrul serial de televiziune „Breaking Bad”, de Vince Gilligan, anul acesta tânărul năvodărean a fost... Jesse Pinkman, partenerul genialului chimist. La eveniment a fost prezent însă și Walter White, interpretat de un prieten. De asemenea, Ștefan Cojocaru a fost și... „Abraham Lincoln: vânătorul de vampiri” din filmul cu acelaşi nume.

INDICAȚII DE LA SPECIALIȘTI „Costumaţia lui Abraham Lincoln am realizat-o cu ajutorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, care mi-a oferit sfaturi, indicaţii şi nişte materiale. Am aflat ulterior că, atunci când eram pe scenă, am fost urmărit de aproximativ 2.000 de oameni din sală și de alți o mie, cel puțin, online, deoarece evenimentul era difuzat în direct pe internet, pe twitch.tv”, a subliniat Ștefan Cojocaru.

Alături de tânărul din Năvodari au fost și alți constănțeni. „Am constatat cu surprindere că nu eram singurul constănţean la convenţie, întâlnindu-mi colegi de la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității „Ovidius”, unul dintre ei care a câştigat un turneu de gaming la Counter-Strike: Global Offensive. Am întâlnit la convenţie prieteni vechi şi noi, am făcut multe poze şi am apărut în multe, am descoperit tehnologii noi, am petrecut ziua şi noaptea cu oameni foarte interesanţi şi diverşi, am primit sfaturi şi am oferit indicaţii despre cosplay în general”, a mai spus, entuziasmat, tânărul Cojocaru.

DIN NOU... PERIPEȚII Nici de la această ediție a Comic Con-ului nu au lipsit peripețiile. Dacă, anul trecut, Ștefan era cât pe ce să rămână desculț - deoarece tălpile bocancilor au cedat -, de această dată tânărul a rămas fără ochelari. „Aparent, unele lucruri pot să... dispară, dacă nu te asiguri că le pui într-un loc sigur, aşa mi-am pierdut eu ochelarii de vedere - care erau destul de vechi şi uzaţi, fără valoare pentru cineva anume -, dar a trebuit să mă descurc fără ei şi să ies la liman. Zilele aceastea intru în sesiune (n.r. - Ștefan este student în anul al III-lea la Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Matematică și Informatică și la Universitatea Maritimă Constanța - specializarea Tehnologii și Comunicații) şi voi fi nevoit să-mi fac o pereche nouă”, a conchis tânărul pasionat de gaming.