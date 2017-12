Averse de plângeri penale la Castelu. Primarul și viceprimarul, duel în justiție

Scandalurile politice din comuna Castelu se mută în justiție. Pe de o parte, oamenii lui Nicolae Anghel au amenințat că vor face plângere penală împotriva a trei aleși, unul de la PNL și doi de la PSD, pe care îi consideră principalii vinovați pentru că patru membri ai PMP nu au fost validați în funcția de consilier local. De partea cealaltă, viceprimarul liberal al comunei, Vasile Potârniche, spune că îi va face plângere penală primarului Nicolae Anghel, pe care îl acuză că l-ar fi agresat fizic. În aceste condiții, Castelu pare o comună lăsată în voia sorții, iar singurii care au de pierdut sunt locuitorii.

Se dau lupte grele în comuna Castelu. În loc să-și unească forțele pentru binele cetățenilor, aleșii locali se răfuiesc pe unde apucă. Ba prin sălile de ședință, ba prin instanță. Războiul este dus între consilierii PSD și PNL, pe de o parte, și cei ai primarului Nicolae Anghel (PMP), pe de altă parte. Totul a plecat după ce aleșii social democrați și liberali nu au vrut să învestească în funcția de consilier local patru aleși ai PMP, printre care s-a numărat și Antoneta Prodan (PMP), care a fost până în luna iunie viceprimarul localității și mâna dreaptă a lui Nicolae Anghel. „Din 15 aleși cât ar trebui să aibă Consiliul Local, în prezent sunt doar 11: PMP - doi din șase, PSD - cinci, PNL - trei și UDTTMR - unul. Printre cei nevalidați mă număr și eu. Nu am înțeles de ce Comisia de validare a mandatelor, formată din Vasile Potârniche (PNL), Viorel Corbu (PSD) și Marius Ghiță (PMP), a refuzat să ne învestească. De fapt, decizia a fost luată de majoritatea formată din PSD și PNL“, a spus Antoneta Prodan, în urmă cu ceva timp.

PLÂNGERI ÎMPOTRIVA ALEȘILOR PNL ȘI PSD

Pentru „îndrăzneala consilierilor“, Antoneta Prodan a amenințat că le face plângere penală aleșilor Vasile Potârniche (PNL), Viorel Corbu și Marius Dajiu (ambii PSD), pe care îi consideră principalii vinovați pentru că ea și ceilalți trei membri ai PMP nu au fost validați în funcția de consilier local. De partea cealaltă, social democrații și liberalii spun că nu mai doresc să-i lase pe primarul Nicolae Anghel și oamenii săi să-și facă jocurile și interesele în comună. De aceea, au refuzat, în primă fază, să-i valideze pe cei patru consilieri ai PMP, iar apoi l-au ales pe liberalul Vasile Potârniche în funcția de viceprimar. „Deciziile noastre sunt motivate și nu vom avea probleme în a explica procurorilor hotărârile luate“, a declarat Potârniche.

VICEPRIMARUL, AGRESAT FIZIC DE PRIMAR

Aegerea lui Potârniche nu i-a picat prea bine primarului Anghel, care încearcă prin orice mijloace să-l țină pe viceprimarul proaspăt ales departe de Primărie. După ce, în primă fază, edilul a refuzat să-i aloce un birou unde să-și poată desfășura activitatea, mai nou, Anghel evită să-i delege atribuții. „Primarul mai are timp până în 29 iulie să-mi delege atribuții. În caz contrar, îi fac plângere penală pentru abuz în serviciu. Își bate joc de mine și mi-a repartizat un spațiu în Primărie unde nu fac nimic“, a afirmat viceprimarul. El a adăugat că lupta cu primarul Nicolae Anghel este mult mai aprigă decât știe lumea. „În urmă câteva săptămâni am fost agresat fizic de edilul Nicolae Anghel, care mi-a spus că nu îmi dă voie să pun piciorul în Primărie. În urma agresiunii am fost la medic, care mi-a eliberat certificat medico-legal. Cu acest act mă voi prezenta vineri, 29 iulie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, unde voi depune o plângere penală împotriva primarului pentru agresiune și ultraj. Acest individ trebuie să plătească, pentru că prea tratează comuna ca pe moșia lui“, a spus Potârniche.

ȘEDINȚĂ A CL, ÎN AER LIBER

Amintim că, la mijlocul lunii iulie, la Castelu am asistat la scene desprinse din serialul „Las Fierbinți”. Nouă din cei 11 consilieri locali au ales să susțină o ședință extraordinară în aer liber. Asta deoarece, au spus ei, edilul Nicolae Anghel le-a interzis accesul în sala de ședințe și a închis clădirea Primăriei. Ședința extraordinară a avut loc la inițiativa celor cinci consilieri PSD, principalul punct pe ordinea de zi fiind stabilirea comisiilor de specialitate și a componenței lor. „Noi am vrut să depunem convocatorul ședinței la registratură încă din 12 iulie, dar secretarul ne-a spus că funcționarii sunt în grevă și nu se poate înregistra documentul. Am revenit în 13 iulie și am depus actele. Ni s-a spus că nu este legal, pentru că ședința extraordinară nu a fost convocată cu cel puțin trei zile înainte. Mai mult, primarul Nicolae Anghel a interzis accesul în sala în care desfășuram ședințele de obicei, sub pretextul că încăperea e în renovare”, a declarat consilierul local PSD Viorel Corbu, unul dintre cei care au convocat ședința.