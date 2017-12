Avertismentul unui fost premier: Marea Britanie va deveni Coreea de Nord a Europei

Marea Britanie se confruntă cu un viitor fără prieteni, ca o Coree de Nord a Europei, dacă va părăsi Uniunea Europeană (UE) şi va căuta să-şi facă relaţii în alte părţi ale lumii "anglosferice" ca Hong Kong, a avertizat fostul premier britanic Gordon Brown, citat de cotidianul The Guardian. "Trebuie să spunem adevărul despre cele trei milioane de locuri de muncă, 25.000 de companii, exporturile anuale de 200 de miliarde de lire sterline (280 de miliarde de euro) şi investiţii de 450 de miliarde de lire sterline (630 de miliarde de euro) legate de Europa", a scris Brown într-un articol publicat în cotidianul The Guardian, înaintea dezbaterii de astăzi, din Camera Comunelor, pe tema UE. "Şi trebuie să vorbim despre cum opţiunea Hong Kong - să părăsim Europa pentru a ne alătura lumii - este de fapt opţiunea Coreea de Nord, afară în frig, cu prieteni puţini, fără influenţă, comerţ slab şi chiar mai puţine investiţii", a adăugat fostul premier. "Ar fi defetism pur să ne prezentăm, aşa cum fac scepticii, ca victime neajutorate, trecători neputincioşi, incapabili să influenţăm evenimentele. Destinul nostru nu este de jucător pe terenul altuia sau de spectator, ci să stabilim întotdeauna agenda, să aducem oamenii laolaltă şi să promovăm schimbarea", a mai scris Gordon Brown în articol. Fostul premier susţine că actualul Guvern a lăsat deja Marea Britanie izolată pentru că ia în considerare ideea părăsirii UE. El este pregătit să îşi asume un rol public în favoarea menţinerii în UE dacă se va organiza un referendum pe această temă. Intervenţia lui Brown are loc în contextul în care institutul Open Europe, care face campanie pentru o Uniune Europeană reformată, a avertizat că Marea Britanie ar avea un viitor incert în afara UE.