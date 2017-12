Avocatul Poporului contra Președinție

05:13:13 / 14 Iulie 2014

MAI PUNETI O PERECHE DE OCHELAI , DACA NU VEZE , CARE-I ALB SI CARE-I NEGRU .

ALBA-I ALBA SI NEGRU-I NEGRU , MAI CIORBA , NU MAI AMESTECA CULORILE , CA SA IASA PESTRITE, SAU AN DUNGI VARGATE, ALB CU NEGRU, ASTA ASA DE LA O ZI LA ALTA , CA ASA VREA CIORBA AMESTECATA , URZICI CU CARNE CU FASOLE SI RIDICHII SI NISCAIVA CARTOFI SI PUNE SI CEVA CIUPERCI SI CASTRAVETI ,ACUM MANANCA CIORBA , MAI CIORBEO , CA ATAT TE DUCE CAPUL ,SPUI CA INCALCA LEGEA BASESCU , DAR TU CIORBEO CE FACI , CAND AMESTECI CULORILE ALBA CU NEAGRA , DE LA O ZI LA ALTA , EXACT LEGI TIGANESTI , CU ALBA NEAGRA , CASTIGA BANI FRUMOSI TIGANII CU ALBA NEAGRA , MAI ALES PRIN TARI STRAINE , NU MAI DEPARTE CAND AM VENIT CU AUTOCARUL , INTR-O PARCARE DIN AUSTRIA LA GRANITA CU GERMANIA , CAND A OPRIT AUTOCARUL PE LA 3 NOAPTEA ,SI-AU FACUT APARITIA NISTE TIGANI CU ALBA NEAGRA , NOI SOMNOROSI CUM ERAM , NU NE-AM DAT SEAMA , DAR A APUCAT TIGANII SA INSELE UN BAIAT DE O MIE DE EURO , CA BLEGUL A SCOS TOTI BANII LA VEDEREA TIGANILOR , BAIATUL TIPA SA-I DEA BANII SI TIGANII AU FUGIT CU UN AUTOTURISM CU CARE VENISE n APOI BAIATUL INSELAT , A SPUS CUM A MUNCIT PENTRU BANII AIA SI CA 3 ZILE A MANCAT FASOLE SI BISCUITI , SA VINA SI EL LA FAMILIE CU CE A STRINS , SI EXACT CA IA FURAT TIGANII BANII , CU ALBA NEAGRA , MAI CIORBEO , ALBA-I ALBA SI NEAGRA-I NEAGRA , DEASTA NE-A DAT DUMNEZEU OCHI SA VEDEM CULORILE SI TOT CE EXISTA IN JURUL NOSTRU , NU NE MAI MINTITI CA TIGANII SI NE FURATI TOT CA EI , CA PANA LA URMA SANTETI DIN ACELAS ALUAT TIGANESC .