Purtãtorul de cuvînt liberal, senatorul Varujan Vosganian, a declarat ieri, la finalul Comitetului Executiv al PNL, cã pentru preşedintele Traian Bãsescu este deja o "deprindere tradiţionalã" sã critice Guvernul Tãriceanu. Declaraţia lui Vosganian vine în urma acuzelor şefului statului la adresa Executivului, care "dã impresia cã nu e preocupat de stabilirea unei politici energetice", cã nu a analizat contractele de privatizare în domeniu şi apreciazã cã, din acest punct de vedere, premierul Tãriceanu "are un comportament greu de înţeles". Douã cotidiane centrale au publicat ieri cîte un interviu cu şeful statului, în care acesta vorbeşte despre problema privatizãrilor în domeniul energetic, menţionînd cã Guvernul nu a analizat contractele de privatizare, deşi ar fi trebuit sã o facã: "Explicaţia acestei indiferenţe poate fi gãsitã fie în existenţa unor presiuni politice în favoarea unei clientele, fie în lipsa de viziune legatã de nevoia unei strategii energetice pe termen lung. Aduceţi-vã aminte, în 2005 am vorbit de bãieţii deştepţi, iar Guvernul nu a avut nicio reacţie. Poate sã se supere toatã lumea, dar trebuie sã spun cã, din acest punct de vedere, primul-ministru are un comportament greu de înţeles. Oare cît de mari sînt interesele care mînã Guvernul la inacţiune!?". Bãsescu susţine cã Preşedinţia s-a implicat în formarea unei comisii la nivel prezidenţial pentru elaborarea strategiei energetice "pentru cã Guvernul nu a vrut, nu a înţeles sau nu putut sã declanşeze o asemenea acţiune". Preşedintele precizeazã, referindu-se la faptul cã ministrul Economiei, Codruţ Şereş, a angajat un consultant strãin pentru a elabora o astfel de strategie, cã are "dubii serioase" cã o astfel de firmã poate elabora politica energeticã a României. În replicã, senatorul Varujan Vosganian a explicat: "În ceea ce priveşte politica energeticã, şi noi considerãm cã ministrul Economiei trebuie sã facã unele precizãri. În legãturã cu modul în care Guvernul este sau nu interesat de o problemã sau alta, cred cã deja Executivul a obţinut orice legitimare necesarã din partea Comisiei Europene". Vosganian a adãugat cã şeful statului a criticat Guvernul chiar în momentul în care Raportul de ţarã valida succesul Executivului. El a susţinut cã PNL se va concentra pe susţinerea Guvernului, "astfel încît primul raport de evaluare din luna martie sã fie cît mai convingãtor pentru partenerii europeni".