Băhăian, contrazis în instanţă de unul dintre locotenenţii lui

Sergiu Băhăian şi Adrian Grigoraş au atacat cu recurs decizia Tribunalului Constanţa de a le prelungi mandatele de arestare preventivă, care s-a judecat ieri, la Curtea de Apel Constanţa. Avocaţii au susţinut că procurorii nu au probe certe pentru a-i ţine în continuare după gratii şi că nu se mai impune privarea de libertate a celor doi. „Singurele probatorii împotriva lui Băhăian sunt declaraţiile lui Şlepac şi Grigoraş, care însă nu se coroborează cu alte probe. Tot ce au procurorii sunt numai simple presupuneri. E adevărat că Băhăian a săvârşit infracţiuni economice, dar şi în acest caz sunt dubii şi acuzaţiile sunt subţiri ca firul de păr”, a pledat avocatul lui Băhăian, Liviu Cristescu. Procurorul de caz a susţinut că ancheta înaintează mai greu întrucât rapoartele de expertiză medico-legală nu au fost depuse la dosar, însă dovezile obţinute până acum arată că Băhăian, Şlepac şi Grigoraş sunt pericol public.

Ca de obicei, Sergiu Băhăian a ţinut un adevărat discurs la sfârşitul şedinţei depsre nevinovăţia lui. „În propunerea de arestare, procurorii folosesc orice cuvânt spus de mine împotriva mea numai ca să mă acuze de ceva ce nu am făcut. Am ajuns ca propria familie să refuze să mă vadă, sora, prietena, mama nu mai vin la mine şi nu îmi pot plăti nici măcar avocatul. Vă rog, oferiţi-mi ocazia ca să fac rost de bani şi lăsaţi-mă liber. Nu mă consider uşă de biserică, nu sunt absolut cinstit, dar nici criminal nu sunt. Cum este posibil ca cei doi asasini să aibă mai multă credibilitate decât mine?”, a spus Băhăian.

Pentru prima dată, Adrian Grigoraş, locotenentul lui Băhăian, a vorbit în faţa judecătorilor. „Îl contrazic pe Băhăian. Un copil de 17 ani, cât aveam atunci, nu se trezeşte într-o dimineaţă şi i se năzare să omoare patru oameni, care, coincidenţă, erau chiar „săgeţile” lui Băhăian. Nu m-am dus la Poliţie pentru că îmi era teamă pentru familia mea, mai ales că nu am tată. Am recunoscut ce am făcut...”, a spus Grigoraş. După deliberări, instanţa a respins recursurile celor doi şi le-a prelungit mandatele cu încă 30 de zile.

Reamintim că Băhăian este acuzat de înşelăciune şi instigare la omor, iar Grigoraş şi Şlepac, de omor deosebit de grav. Potrivit anchetatorilor, la sfârşitul anului 2007, Băhăian, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu şi Petrică Captalan. În perioada martie - mai 2008, cei opt, folosindu-se de nume false şi recomandându-se drept reprezentanţi ai SC Transrom Prest SRL Constanţa, au indus în eroare şase societăţi de leasing, producând un prejudiciu total de 501.480 euro şi 340.189,32 lei. În acelaşi dosar, Băhăian este acuzat de comiterea a două infracţiuni de instigare la omor. El este suspectat că le-ar fi cerut lui Şlepac şi Grigoraş să îi omoare pe Captalan şi Ulezu, pe care îi folosise pentru a înşela firmele de leasing.