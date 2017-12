Banca Mondială avertizează noii membri UE în privinţa disciplinei fiscale

Statele din Europa de Est care au aderat recent la Uniunea Europeană nu reuşesc să profite de avansul economic rapid pentru a pune în aplicare reforme importante în domeniul fiscalităţii, a avertizat, miercuri, Banca Mondială. În raportul trimestrial referitor la cele opt state foste comuniste care au aderat la Uniunea Europeană în 2004, banca apreciază că presiunile inflaţioniste din regiune sînt în creştere, sporind dificultăţile întîmpinate în eforturile de adoptare a monedei unice.

Economiştii instituţiei financiare internaţionale avertizează că situaţia bugetară s-a înrăutăţit, în acest an, în mai multe state, în timp ce proiectele de bugete pentru anul viitor prevăd noi măsuri de relaxare fiscală. Excepţie face Ungaria, care nu are o alternativă la măsurile de austeritate. Avansul economic din regiune s-a accelerat în acest an, demonstrînd o relansare a cererii interne şi capacitate de a rezista condiţiilor internaţionale mai dificile. Ritmul de dezvoltare al regiunii se va menţine ridicat, potrivit raportului, cu o uşoară încetinire în statele baltice şi Ungaria. Banca a notat însă influenţa negativă a nesiguranţei politice, alimentată de gradul ridicat al fragmentării, care determină partidele să încheie alianţe fragile şi favorizează creşterea influenţei forţelor populiste. "Situaţia politică afectează aplicarea planurilor de reformă asumate, complicînd procesul de stabilizare fiscală şi macroeconomică şi întîrziind adoptarea euro în toate cele opt state analizate, cu excepţia Sloveniei şi, posibil, Slovaciei", se spune în raport. Scrutinul din Slovacia a înlocuit un guvern dedicat reformelor cu un cabinet dominat de forţe de stînga, care a promis majorarea cheltuielilor sociale, în timp ce, la aproape patru luni de la alegerile din Cehia, partidele de stînga şi de dreapta se află încă într-un blocaj politic. Coaliţia guvernamentală din Polonia s-a destrămat săptămîna trecută, sporind şansele organizării de alegeri anticipate, în cazul în care conservatorii nu vor forma o nouă majoritate pînă la 10 octombrie. În Ungaria au avut loc, recent, demonstraţii marcate de violenţă, după difuzarea unei înregistrări în cursul căreia premierul Ferenc Gyurcsany a recunoscut că a minţit electoratul pentru a cîştiga alegerile în luna aprilie.

Statele incluse în raport sînt Cehia, Slovacia, Slovenia, Polonia, Ungaria şi ţările baltice.