Banchet de final de sezon la CVM Tomis Constanţa

La 24 de ore după ce şi-a adăugat în palmaresul acestui sezon şi Cupa României, pe lângă titlul naţional, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a sărbătorit cele două trofee interne şi al patrulea event din istoria clubului. Duminică seară, la Restaurantul Temple, conducerea clubului constănţean a organizat un banchet de sfârşit de sezon, la care au mai participat - pe lângă jucători şi antrenori - apropiaţi ai echipei, colaboratori şi invitaţi din partea mass-media. Au lipsit doar antrenorul principal Martin Stoev şi jucătorii Gontariu, Stoykov şi Merkushev, care au plecat acasă direct de la Craiova, după finala Cupei României.

CONCLUZII DUPĂ REALIZAREA EVENTULUI. „Am avut câteva probleme de-a lungul acestui sezon, dar clubul a ştiut să le rezolve găsind alţi jucători, cu care echipa a continuat să câştige. A numit un antrenor foarte bun, pe Martin Stoev, care a reuşit să schimbe în mod pozitiv echipa, mental şi tehnic. Asta s-a văzut prin victoriile cu 3:0 pe care le-am obţinut chiar şi în semifinale sau finale. Suntem foarte mulţumiţi şi cred că merităm să petrecem acum!” - Javier Gonzalez (coordonator şi căpitanul echipei).

„Ne bucurăm că am terminat cu bine un an foarte greu, un sezon lung, dar care a ieşit aşa cum ne-am dorit. Am câştigat cele două trofee interne şi suntem foarte mulţumiţi de felul cum am jucat. Se putea un pic mai mult poate în Liga Campionilor, dar noi am fost debutanţi în această competiţie şi sperăm că la anul va fi mai bine” - Andrei Spînu (centru).

„Am avut o parte a doua a sezonului excelentă, în care nu am pierdut niciun meci. Am demonstrat ce s-a spus de către toată lumea la începutul campionatului, şi anume că suntem cea mai bună echipă din România” - Marko Samardzic (libero).

„A fost un sezon foarte bun pentru noi, dar există un mic regret pentru că nu am reuşit mai multe puncte în Liga Campionilor. În tur am pierdut trei-patru jucători importanţi, dar au venit alţii la fel de valoroşi şi echipa a rămas cea mai puternică din România” - Milos Terzic (extremă).

„Ne bucurăm, în primul rând, pentru că se vede că nu am muncit degeaba, ne respectăm munca şi rezultatele se văd. Este adevărat, toate echipele au muncit, dar noi cred că am muncit mai mult, nu doar fizic, ci şi pe plan psihologic, pe plan tactic, aşa cum s-a văzut până la ultimele meciuri. Echipa a primit o altă faţă de când a venit ca antrenor domnul Stoev: ne-a pus mult mai bine în teren, a ştiut să ne lege ca şi echipă, iar jocul a mers aşa cum trebuie” - Andrei Laza (centru).

„Este primul an când câştigăm cupa şi campionatul iar eu nu sunt în teren, aşa că a fost un pic deosebit pentru mine. Mă bucur că am reuşit şi de pe margine să ajut la câştigarea acestor trofee. Este un prim pas în cariera de antrenor şi vreau să continuu pe acest drum” - Radu Began (antrenor secund).

CONDUCEREA CLUBULUI PREGĂTEŞTE DEJA NOUL SEZON. Preşedintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky, a demarat negocierile cu jucătorii din lot încă înainte de turneul final al Cupei României! Conducerea clubului se gândeşte deja la sezonul următor, când Tomis şi-a propus un obiectiv îndrăzneţ la a doua participare în Liga Campionilor, respectiv depăşirea fazei grupelor. „Au fost revanşe dulci cu Remat Zalău, atât în campionat cât şi în Cupa României, dar acum sezonul acesta e gata. Vom continua şi în sezonul viitor să mergem pe aceeaşi cale, am sprijinul sponsorilor, al Consiliului Judeţean şi al Consiliului Local, însă depinde şi de celelalte echipe din România dacă Tomis va câştiga toate trofeele pe plan intern. Cu siguranţă echipa noastră va fi cel puţin la fel de puternică. Mai mult de jumătate din actualul lot va rămâne. Cu unii jucători încă mai purtăm negocieri. Este sigur că vor rămâne cei din conducerea tehnică şi administrativă! Cu siguranţă Stoykov pleacă, pentru că este accidentat, dar în rest nu aş fi vrut să mă despart de nimeni. Avem însă nevoie de un lot mai echilibrat pe posturi pentru a face faţă mai bine în Liga Campionilor”, a precizat Strutinsky.

Stancu şi Spînu vor juca şi la anul pentru Tomis, Gonzalez este aproape de a semna un nou contract, Samardzic nu ar refuza prelungirea contractului, iar cu Terzic se mai poartă negocieri. Din actualul lot, doar sârbul Bojovic şi-a exprimat dorinţa de a pleca.

FELICITĂRI DIN PARTEA CJC. Şi Nicuşor Constantinescu, preşedintele campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa, şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a salutat realizarea eventului de către CVM Tomis: „L-am felicitat de foarte multe ori pe prietenul meu, Sorin Strutinsky, preşedintele Club Volei Municipal Tomis Constanţa, şi o fac şi acum, pentru realizarea eventului. Câştigarea campionatului, precum şi a Cupei României, este un merit extraordinar al domnului Strutinsky şi al echipei care conduce clubul de volei masculin. Constanţa, din nou, a devenit campioana României la volei masculin după confruntări extrem de interesante cu celelalte contracandidate. Îl asigur pe domnul Strutinsky şi pe toţi componenţii echipei de volei masculin că noi, Consiliul Judeţean Constanţa, suntem în continuare alături de echipa de volei masculin şi vrem să facem performanţe şi mai mari decât cele din întrecerile interne şi anume rezultate cât mai bune în ediţia viitoare a Ligii Campionilor”.