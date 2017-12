Banchet la CVM Tomis Constanţa

Miercuri seară, jucătorii şi antrenorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au fost invitaţi de conducere la un banchet de sfîrşit de an, la care au mai participat apropiaţi ai echipei, colaboratori şi invitaţi din partea mass-media. De la restaurantul London. au lipsit doar trei jucători, sîrbii Nemanja Kuburovici şi Goran Ivkovici şi brazilianul Ashlei, care împreună cu team-managerul Bulent Cadîr se aflau în Bulgaria pentru a-şi rezolva problemele cu permisul de muncă. Toată lumea s-a distrat, a mîncat şi a ciocnit un pahar, jucătorii mai cu măsură pentru că a doua zi aveau programate două antrenamente! Amfitrioni au fost preşedintele clubului, Sorin Strutinsky, şi directorul executiv Serhan Cadîr care au încercat să tragă cîteva concluzii acum, la sfîrşitul anului 2006. „A fost un an de luptă, de bucurii şi de neîmpliniri. A fost schimbarea antrenorului la sfîrşitul anului trecut, a durat ceva timp acomodarea, dar pînă la urmă jocul echipei s-a reglat. Numai neşansa şi puţină nehotărîre, în anumite meciuri jucate cu Petrom, Dinamo şi, mai ales, cu Baia Mare, ne-au despărţit de titlu. Am luat în schimb Cupa României, al doilea an consecutiv, la fel şi locul 2 în campionat, poate cea mai bună performanţă reuşită de o echipă de volei din Constanţa. Sper ca întăririle pe care le-a adus în vară să ne ajute să realizăm ce ne propunem de doi ani la rînd”, a declarat preşedintele Strutinsky, adăugînd că este posibil ca Tomis să mai transfere unul sau doi jucători în următoarele două săptămîni. Serhan Cadîr a ţinut să le vorbească jucătorilor în numele întregii conduceri administrative a clubului: “Sperăm ca în campionatul acesta să obţinem ceea ce ne propunem de doi ani de zile: titlul naţional şi calificarea în Liga Campionilor. Toate acestea le putem realiza alături de dv., prin dv., jucătorii echipei, cu sprijinul conducerii tehnice, al sponsorilor şi al mass-media!”

Began a fost sărbătorit pentru împlinirea vîrstei de 30 de ani

Nu au lipsit momentele festive, gazdele oferind invitaţilor cîteva mici atenţii cu însemnele clubului, în timp ce reprezentanţii Direcţiei pentru Sport au adus un cadou pentru conducerea Tomisului. Punctul culminant al petrecerii a fost atins la miezul nopţii, cînd toată lumea i-a urat “La Mulţi Ani” căpitanului echipei, Radu Began, care ieri a împlinit frumoasa vîrstă de 30 de ani. Radu a fost sărbătorit de colegi, prieteni şi rude, primind cadou şi un tort în formă, cum altfel, de teren de volei. Began nu este singurul sărbătorit din decembrie, pentru că Goran Ivkovici (absent de la banchet) va împlini 28 de ani pe 26 decembrie. Toată lumea a ieşit apoi la dans, cu mic cu mare, organizîndu-se ad-hoc şi un inedit concurs de... spart baloane. Aşa cum spuneam, jucătorii s-au retras devreme, pentru că în programul de a doua zi erau incluse două şedinţe de pregătire. Meciurile din Cupele Europene bat la uşă, Tomis urmînd să joace pe 10 ianuarie manşa tur a confruntării cu Orion Doetinchem contînd pentru optimile de finală ale Top Teams Cup.