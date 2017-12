Băncile elene, forţate să-şi vândă subsidiarele din România?

Reprezentaţii creditorilor externi ai Greciei cer băncilor comerciale elene să-şi vândă subsidiarele şi băncile afiliate din Europa de Sud-Est, precum şi activităţile nebancare de pe piaţa elenă, potrivit unor surse apropiate situaţiei, citate de publicaţia elenă Kathimerini. În România sunt prezente mai multe bănci elene: National Bank of Greece deţine Banca Românească, Eurobank controlează Bancpost, în timp ce Piraeus Bank şi Alpha Bank au operaţiuni sub brand propriu. Troica, formată din Comisia Europeană (CE), Banca Centrală Europeană şi FMI, vrea vânzarea imediată a activităţilor nebancare, în baza unui calendar precis, şi exercită presiuni pentru vânzarea subsidiarelor din Balcani, relatează Kathimerini. Directorul general adjunct pentru ajutor de stat al CE, Gert Jan Koopman, se află la Atena de mai multe zile şi se întâlneşte cu managerii băncilor elene privind planurile de afaceri pe care instituţiile de credit trebuie să le depună în cotextul recapitalizării. Directoratul General pentru Concurenţă ar urma să trimită, săptămâna următoare, instrucţiuni scrise băncilor locale privind planurile de afaceri, pe care băncile vor trebui să le depună până la sfârşitul lunii iunie. Unul dintre punctele dificile din negocieri rămâne soarta subsidiarelor şi băncilor afiliate din Balcani. Troica vrea o reducere drastică a prezenţei băncilor elene în ţările din regiune. Creditorii Greciei consideră că prezenţa puternică în Balcani este un lux pe care băncile elene nu şi-l pot permite, ca urmare a situaţiei slabe a bazei de capital şi a presiunii uriaşe sub care se află din cauza recesiunii din Grecia. Băncile afirmă că ar fi o greşeală strategică majoră să-şi vândă subsidiarelor din Europa de Sud-Est într-o perioadă dificilă. Ajustări şi posibil unele vânzări vor fi necesare, afirmă băncile, subliniind însă că păstrarea unei prezenţe în regiune este crucială pentru supravieţuirea lor în viitor, da şi pentru economia elenă în general. Cele mai mari patru bănci din Grecia - National Bank of Greece, Alpha Bank, Piraeus Bank şi Eurobank - trebuie recapitalizate după ce au înregistrat pierderi extrem de mari din participarea la un program de ştergere a datoriilor statului elen. Fondurile pentru recapitalizare sunt asigurate statului elen din fondul pentru stabilitate al zonei euro. Cele patru bănci cu importanţă sistemică au nevoie de 27,5 miliarde de euro, potrivit Fondului Elen pentru Stabilitate Financiară.