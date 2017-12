Băncile, pe înţelesul IMM

Întreprinzătorii mici şi mijlocii nu se împrumută la bănci pentru dezvoltarea afacerilor pentru că nu sînt destul de informaţi, a declarat, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, Ştefan Popa. „Problema întreprinzătorilor este mentalitatea pe care o au cu privire la creditare. Preferă să strîngă bani pe care ulterior să îi investească, decît să se împrumute la bănci. Lipsa de încredere este cauzată de falimentele întîlnite de-a lungul istoriei noastre bancare”, a afirmat Popa. La rîndul său, preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Şaramet, a subliniat ideea necesităţii înfiinţării unei instituţii care să acorde împrumuturi pentru firmele nou înfiinţate (start-up), în condiţiile în care acestora nu li se acordă credite din cauza potenţialului ridicat de risc şi a lipsei capacităţii lor de garantare. Majoritatea întreprinzătorilor sînt nemulţumiţi de modul în care sînt trataţi de funcţionarii publici, atunci cînd le solicită acestora informaţii pentru finanţare sau consultanţă. În ciuda reticenţei întreprinzătorilor, băncile oferă servicii variate de creditare pentru IMM-uri, în funcţie de nevoile acestora. Spre exemplu, EximBank - banca de stat care aplică strategia guvernamentală de dezvoltare economică, acordă credite pentru dezvoltarea IMM, pentru finanţarea proiectelor de investiţii, iar valoarea creditului este de maximum 1,5 milioane euro pentru o perioadă de maximum cinci ani. Pentru finanţarea activităţii curente a IMM, valoarea creditului este de maximum 300.000 euro, iar perioada de creditare, de maximum un an. Valoarea microcreditelor pentru IMM este cuprinsă între 10.000 euro şi 35.000 euro, pentru o perioadă de maximum un an pentru activitatea curentă şi de maximum cinci ani pentru investiţii. Creditele pentru finanţarea proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare, cum ar fi dezvoltare regională, cercetare - dezvoltare, protecţia mediului, utilităţi publice, ocupare şi formare personală se ridică la o valoare de maximum 1,5 milioane euro, pentru o perioadă de maximum cinci ani. Eximbank acordă credite pentru femeile antreprenor în vederea finanţării investiţiilor şi activităţilor curente. Valoarea este de maximum 100.000 euro, iar perioada de rambursare este de maximum cinci ani pentru investiţii şi un an pentru activitatea curentă. Ne-am oprit pentru exemplificare la EximBank deoarece are misiunea de a susţine agenţii economici români orientaţi spre export, prin operaţiuni în numele şi contul statului, dar şi în nume şi cont propriu. EximBank oferă instrumente financiare specifice pentru competitivitate sporită pe terţe pieţe, prin finanţare, co-finanţare, refinanţare, asigurare, re-asigurare şi garantare.