Barcelona nu renunţă la Chivu

Cotidianul spaniol "Marca" a scris, ieri, că FC Barcelona i-a solicitat fundaşului Cristian Chivu să nu-şi prelungească acordul cu AS Roma, dorinţa grupării catalane fiind de a-l transfera pe jucătorul român pentru sezonul 2007-2008, cînd va fi liber de contract. Potrivit "Marca", deşi FC Barcelona îl dorea pe Chivu din acest sezon, preşedintele catalanilor, Joan Laporta, nu este dispus să plătească 20 de milioane de euro, atît cît cere AS Roma, pentru internaţionalul român. Astfel, obiectivul Barcelonei este să mai aştepte un an şi să-l transfere liber de contract. Contractul lui Chivu expiră în 30 iunie 2007. "Situaţia este foarte complicată. În primul rînd, Roma negociază prelungirea contractului. Negocierile s-au blocat deoarece jucătorul, ştiind de interesul altor cluburi, are pretenţii mai mari. Becali, impresarul jucătorului, a avut reuniuni cu responsabilii Romei, însă nu s-a ajuns la niciun acord. Mai mult, pe fir se află şi Real Madrid. Pentru Barcelona ar fi un transfer de lux pentru sezonul 2007-2008, cînd, cu siguranţă, va trebui să transfere un nou fundaş central", noteaza "Marca".