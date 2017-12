Bariera Udrea, demolată de construcţiile de pe litoral

06:29:15 / 07 Mai 2014

Mamaia

Sa vii ca turist,roman sau strain,intr-o statiune recomandata pompos ca o perla europeana si sa te strecori printre basculante,muncitori in salopete,betoniere si garduri inospitaliere,uitandu-te de jur imprejur sa nu maraie sau chiar sa te atace un caine,este trist pentru anul 2014. Teza ca in minivacanta turistii n-au fost deranjati este falsa chiar si in conditiile in care santierele erau si ele in miniconcediu! Mi-amintesc ca prin anii 80 am fost la Borsec prin sindicat si am fost repartizat intr-o vila in reparatii. Am stat 4 zile din cele 12 platite si am plecat acasa,sa ma odihnesc in Mamaia noastra plina de copaci si verdeata atunci. In conditiile in care platisem cam 1/6 salariu pe cazare,masa si tren nu prea m-a deranjat,dar sa vii azi la Mamaia pe sute de euro si sa te strecori printre santiere sau buncartele de pe plaja nu-ti cade bine. Asa ca vor veni cei doar de o zi-doua la sfarsitul saptamanii. Restul la bulgari:curatenie,liniste,verdeata,paduri,confort pe BANI MAI PUTINI