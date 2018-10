Baschet Club Athletic a reușit prima victorie în Grupa B a Ligii Naționale

După succesele din Cupa României, baschetbaliștii de BC Athletic Constanța au „spart gheața”, sâmbătă seară, în Sala Sporturilor, câștigând de o manieră categorică, cu scorul de 87-38, la pauză 47-21, partida cu CS Cuza Sport Brăila, din etapa a treia a Ligii naționale, Grupa B. În primele două etape din campionat, BC Athletic cedase în meciurile cu CSO Voluntari, în deplasare, și cu CSM Mediaș, pe teren propriu.

Scorul pe sferturi în meciul BC Athletic - Cuza Sport: 26-18, 21-3, 22-12, 18-5.

Pentru echipa pregătită de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici, Vladimir Mihai și Vasile Pașca au înscris Alin Andrieş 19 puncte, Daniel Mâinea 18p, Deondre Ray 15p, Miljan Drekalovic 13p, Andrei Șerban 6p, Adrian Trandafir 4p, Samuel Berkelund 4p, Sergiu Ursu 4p, Andrei Oprean 2p și Georgian Păun 2p.

Meciul de sâmbătă a fost unul special, clubul constănțean fiind la al doilea sezon în care face front comun cu toți cei care luptă împotriva cancerului.

„Mulțumim tuturor celor care au contribuit și au răspuns pozitiv inițiativei noastre de a fi alături de cei care luptă împotriva cancerului! We were pink tonight! And we thank you for everything! We are made in Constanța!

Mulțumim tuturor celor care s-au oprit la standul aranjat de Asociatia Little People Romania de la intrarea Sălii Sporturilor și au ales să susțină cauza! Datorită vouă lumea lor e mai frumoasă și mai plină de speranță! Mulțumim pentru fiecare tricou pe care l-ați luat acasă cu gândul la ei, mulțumim pentru fiecare pată de roz care v-a dus mai aproape de ei, mulțumim pentru fiecare donație în urna Little People, mulțumim pentru fiecare leu curajos luat acasă, mulțumim pentru aplauzele și pentru încurajările pe care ni le trimiteți din tribune! Toate vor merge spre copii și spre cei care luptă! Împreună we were pink! Felicitări Constanța!”, este mesajul postat pe Pagina de Facebook Baschet Club Athletic Constanta.