Băsescu, acuzat de genocid

Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a anunţat, vineri, că a depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o plângere penală împotriva preşedintelui Traian Băsescu, pe care îl acuză de genocid. „Sunt fapte care nu se prescriu şi când nu va mai fi preşedinte, va plăti”, a subliniat Tudor, adăugând că nimeni nu-l poate opri să-şi exercite dreptul legal de a se adresa justiţiei. Potrivit Constituţiei, preşedintele României se bucură de imunitate. Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor. De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii, Preşedintele este suspendat de drept. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.