Băsescu ar fi autorul defăimării nominalizatului la postul de comisar european

Varujan Vosganian, propus de premierul Călin Popescu Tăriceanu pentru postul de comisar european, s-a întors la Bucureşti, fără ca preşedintele Comisiei Europene să confirme nominalizarea sa, deşi a făcut acest gest în cazul candidatului bulgar Meglena Kuneva. Euroobservatorul Adrian Severin a declarat, joi seara, că informaţii referitoare la Varujan Vosganian care “au trezit semne de întrebare” au ajuns la Bruxelles în paralel cu comunicarea candidaturii acestuia pentru postul de comisar european şi că acesta nu este confirmat încă de CE. Din păcate, liberalul Tăriceanu nu a luat în calcul faptul că Vosganian nu a ocupat pînă acum nicio funcţie în structurile legate de integrare şi nici nu are experienţă diplomatică. Poate de aceea a fost eclipsat total de Kuneva, cunoscută drept un politician experimentat, care a reuşit să creeze o imagine Bulgariei. Premierul avea de ales între ministrul Integrării, cel al Justiţiei sau cel de Externe, însă el l-a ales pe Vosganian. Şi dacă ar fi să luăm în calcul şi informaţiile vehiculate în presa centrală referitoare la salarizarea sa de către controversatul afacerist Sorin Ovidiu Vîntu, sau pata finanţării UFD de către acelaşi Vîntu, atunci putem înţelege de ce în momentul de faţă Varujan are o reputaţie îndoielnică în faţa parlamentarilor de la Bruxelles. Ieri, vizibil afectat de întreaga poveste, Vosganian a încercat să “facă lumină” în toată povestea asta, explicînd că aceste informaţii au fost vehiculate de Traian Băsescu în campania electorală. Actualul şef de stat a fost acţionat în judecată, însă după ce Vosganian şi Băsescu s-au împăcat, procesul s-a oprit. Senatorul liberal susţine încă că s-au efectuat verificări de către Curtea de Conturi şi nu există în documentele acestei instituţii “nicio suspiciune privind deturnarea acestor fonduri”. Mai mult, liberalul Vosganian a negat orice colaborare cu Securitatea şi a respins informaţiile referitoare la finanţarea sa de către oameni de afaceri. Vosganian a precizat că nu are o problemă legată de poziţia înalţilor oficiali de la Bruxelles, problemele ivite ţinînd exclusiv de medii politice şi jurnalistice din România. Vosganian a calificat drept “trunchiate, răuvoitoare şi lipsite de temei”, informaţiile ajunse la CE. El a motivat faptul că a evitat contactul cu presa prin aceea că oficialii europeni i-au solicitat să nu facă declaraţii referitoare la conţinutul discuţiilor de la Bruxelles. Varujan a relatat că l-a informat pe Barroso că în 1989 a fost rănit şi arestat la Jilava pentru participarea la Revoluţia din decembrie, “lucru destul de improbabil pentru un colaborator al structurilor informative”. El i-a avertizat pe cei care au preluat informaţia referitoare la colaborarea sa cu Securitatea că „vor trebui probabil să dea nişte explicaţii în faţa justiţiei”.

Premierul crede că Băsescu era mulţumit dacă în locul lui Vosganian era un PD-ist

În apărarea lui Vosganian a sărit şi liderul PNL, Tăriceanu, care a susţinut, într-o emisiune televizată, că Vosganian “nu a fost pe statul de plată al nimănui”, iar sponsorizarea partidelor politice în campania electorală este permisă de lege. Apoi “săgeata liberală” a premierului s-a îndreptat către şeful statului, susţinînd că acesta ar fi fost mai mulţumit dacă persoana nominalizată pentru postul de comisar european era din PD?! Chestionat dacă preşedintele avea alt candidat pentru acest post, primul-ministru a precizat că “nu Preşedinţia face aceste nominalizări”. La insistenţele moderatorului emisiunii dacă Băsescu avea un candidat preferat, premierul a mai spus: “Chiar dacă ştiu acest lucru, consider că este de datoria mea să-l las pe preşedinte să spună acest lucru, dacă el consideră necesar”. Pe de altă parte, referindu-se la informaţiile privind “trocul” care ar fi fost făcut ca democraţii să preia conducerea Ministerului Apărării, iar liberalii să nominalizeze comisarul european, Tăriceanu a spus că i se pare că acest cuvînt “troc” are “o conotaţie peiorativă, care vrea să sublinieze ceva reprobabil”. El a adăugat că preferă cuvîntul “schimb”! Liderul PNL a declarat, la finalul Delegaţiei Permanente a partidului, că s-ar fi aşteptat la o „atitudine fără echivoc” din partea preşedintelui Băsescu în ceea ce priveşte cazul Vosganian. Colegiul CNSAS ar urma să ia o nouă decizie în ceea ce priveşte posibila colaborare cu Securitatea a lui Vosganian, după ce premierul a cerut instituţiei o nouă verificare a candidatului român la funcţia de comisar european. După toate declaraţiile liberalilor, a venit şi rîndul lui Băsescu, arătat cu degetul atît de Tăriceanu, cît şi de Vosganian. Şeful statului a afirmat că Vosganian nu a colaborat cu Securitatea şi că nu există niciun dosar de colaborator al acestuia.