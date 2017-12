Băsescu: Sunt procurori care falsifică dosare

07:00:17 / 24 Februarie 2017

Bullingul basist

Dupa 10 ani de Presedentie,si peste 15 ani cu invirteli prin bugetul tarii cu diferite functii prin multe guverne,don Basescu vine acum si regreta greselile pe care le-a facut ,dar care i-au prins bine.El nu a pierdut nimic!Din contra .Consecintele ,,guvernarilor''sub a lui bagheta se vede ,se simte.Ne vorbeste ,de coduri,de armonizare,de drepturile universale ale omului , despre Kovesi,Culda Ne vorbeste despre cum se fabrica dosare de catre procurori.Dar nu ne spune nimic despre ,,prietenii''lui de partid,fosti si actuali.Stolojan,Monica Macovei,Dog Vasile,Elena Udrea etc.Pentru Basescu,numai adversarii politici ,acum aflati in situatia de o incercare de guvernare,sunt aceia care folosesc functiile publice in interesul unor grupuri ,nu in interesul comunitatii.Pentru el ,,astia de acum''fac abuz de putere prin folosirea excesiva a legii sau incalcarea unor conventii cu UE,SUA,Dar nu ne spune nimic don Basescu de situatia in care au ajuns fortele de siguranta nationala ale Romaniei drept consecinta a imlicarii sau neimlicarii lui.Armata prost dotata si cu ,,galonati''pe masura, serviciile secrete atinse de flagelul toxic al politicului.Jandarmeria si politia timorata la iesirea in strada.Politica ,,societatii civile ''este condusa de pe prispa de catre sfatuitori politically corect cu ajutorul unei massmedia cu patroni exotici si bineinteles manati si de interese exotice.Vedeti in exprimarea lui Basescu ceva referitor la respectarea valorilor nationale?A traditiilor?A dorintei de a pastra forta de munca in tara?Un proiect de anvergura nationala?