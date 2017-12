Bătaie ca-n filme în casa lui Halle Berry

Tensiunile par să se intensifice în relaţia pe care Halle Berry o are cu fostul ei iubit, după ce în această lună, un tribunal american i-a interzis actriţei să se mute în Franţa cu fiica ei, Nahla, provenită din relaţia cu fotomodelul canadian Gabriel Aubry. Fostul iubit al actriţei Halle Berry a avut o altercaţie cu actualul logodnic al artistei americane, actorul francez Olivier Martinez. În dimineaţa Zilei Recunoştinţei, Gabriel Aubry o aducea pe fiica sa, Nahla, de 4 ani şi jumătate, la casa mamei sale, unde urma să petreacă restul zilei. Olivier Martinez, în vârstă de 46 de ani, l-a abordat pe Gabriel Aubry, în vârstă de 36 de ani, pentru a sta puţin de vorbă, însă cei doi bărbaţi au început să se bată. Ambii au fost răniţi şi au ajuns la spital. Olivier Martinez se pare că are o mână ruptă şi răni în zona gâtului, iar Gabriel Aubry are o coastă ruptă, contuzii la nivelul feţei şi, probabil, traumatism cranian. După ce a fost externat, Gabriel Aubry a fost arestat pentru violenţe fizice, a declarat Andrew Smith, purtătorul de cuvânt al poliţiei din Los Angeles. Cauţiunea a fost stabilită la 20.000 de dolari, iar Gabriel Aubry a fost eliberat ulterior. În plus, revista ”People” susţine că un ordin de restricţie a fost emis pe numele modelului Gabriel Aubry, care îi interzice să se apropie la o distanţă mai mică de 91 de metri de Halle Berry, Olivier Martinez şi Nahla.

Halle Berry a depus o cerere la tribunalul pentru chestiuni familiale din California, în care a cerut permisiunea de a se muta în Franţa, pentru că se teme pentru viaţa fiicei ei. Însă, la începutul lunii noiembrie, cererea i-a fost refuzată. Un tribunal american a decis deja ca Gabriel Aubry să poată să îşi viziteze fiica doar în prezenţa unei terţe persoane, care să supravegheze acele întâlniri şi să se asigure că Nahla este în siguranţă. Justiţia americană i-a cerut deja modelului canadian să urmeze mai multe cursuri de consiliere. Gabriel Aubry a fost acuzat de rasism, după ce a declarat că fosta lui parteneră de viaţă, actriţa americană Halle Berry, este ”o negresă”. Halle Berry a cerut custodie unică asupra micuţei, iar Gabriel Aubry a cerut la rândul lui să împartă custodia copilului cu mama ei. În luna aprilie, Halle Berry a fost obligată printr-o hotărâre emisă de un judecător de la tribunalul pentru chestiuni familiale din California să îi plătească fostului ei partener de viaţă pensie alimentară de 20.000 de dolari pe lună. Halle Berry s-a logodit în timpul sărbătorilor de iarnă cu actorul francez Olivier Martinez şi şi-ar dori să se mute împreună în Franţa.