„Bătrânii“ de la HCDS au demonstrat că nu și-au spus ultimul cuvânt

Vechea zicală românească „Cine nu are bătrâni să-şi cumpere” este la modă la Handbal Club Dobrogea Sud Constanța, formație care se bazează pe mulți veterani de valoare în actuala ediție a Ligii Naționale de handbal masculin. Victoria din întâlnirea cu HC Odorhei, obținută luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 28-27, s-a datorat paradelor de excepție reușite de Ionuţ Rudi Stănescu, care va împlini 38 de ani la 14 august, precum și celor nouă goluri marcate de Dalibor Čutura, care va sărbători 42 de ani la 14 iunie, dar și evoluțiilor celorlalți jucători experimentați aflați sub comanda antrenorului Aihan Omer: Branislav Angelovski (a împlinit 40 de ani, la 21 februarie), Dane Šijan (a împlinit 40 de ani, la 5 februarie), George Buricea (va împlini 38 de ani, la 1 august), Laurențiu Toma (va împlini 36 de ani, la 28 iunie), Mladen Rakčević (a împlinit 35 de ani, la 10 februarie), Predrag Vujadinović (va împlini 34 de ani, la 12 iulie) și Mihai Rohozneanu (va împlini 33 de ani, la 17 septembrie).

„Am crezut în noi, am crezut în această victorie. Nu am cedat nicio secundă și am reușit să revenim. Mă bucur foarte mult pentru că am câștigat. A fost un meci foarte, foarte frumos, spectaculos și sper că publicul constănțean a trăit niște emoții puternice. Toată echipa a jucat foarte bine”, a declarat Ionuţ Rudi Stănescu, evoluția portarului constănțean fiind remarcată și de antrenorul oaspeților, Vlad Caba: „A fost dramatic. Cred că prima repriză a fost sub controlul nostru și o parte din repriza a doua. Au avut din nou un portar care a decis atâtea meciuri la Constanța. Încă o dată a făcut un meci mare. Ambele echipe au jucat bine. Mai avem un meci”.

Tehnicianul echipei constănțene, Aihan Omer, a fost extrem de fericit la finalul partidei, mai ales că handbaliștii de la Dobrogea Sud au avut o revenire de senzație în partea a doua a jocului: „Am început să simt atmosfera adevărată de handbal și de victorie la Sala Sporturilor. A fost un meci în care am trecut de acel prag psihologic, zic eu, și echipa avea nevoie de această victorie ca de aer, contra unei echipe foarte, foarte puternice. Toți băieții s-au mobilizat. Iar publicul a fost extraordinar”.

Partida decisivă din duelul HC Dobrogea Sud Constanța - HC Odorhei, din prima fază a play-off-ului Ligii Naționale de handbal masculin, este programată joi, 13 aprilie, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 4 și Dolce Sport), la Odorheiu Secuiesc.

