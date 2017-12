Bayern Munchen nu-l va demite niciodată pe Guardiola

Preşedintele clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a declarat, astăzi, în presa germană, că antrenorul spaniol Josep Guardiola nu va fi niciodată demis. "Bayern nu-l va da afară niciodată pe Pep Guardiola. Vă spun asta în scris", a afirmat Rummenigge, într-un interviu pentru "Welt am Sonntag". Contractul fostului antrenor al FC Barcelona, venit anul trecut la Munchen, expiră la finalul sezonului 2015/2016. Întrebat cine va fi antrenorul echipei Bayern în mai 2015, preşedintele a răspuns: "Pep Guardiola. Va fi antrenorul nostru şi la 30 iunie 2016. Cel puţin până când contractul său expiră". Jurnaliştii germani susţin că Bayern Munchen a avut dificultăţi în campionat, după ediţiile din 2006 şi 2010 al Cupei Mondiale, mai ales că a avut mulţi jucători la turneele finale. În acest an, Germania a câştigat titlul mondial, având mulţi jucători de la Bayern, care vor avea o vacanţă mai scurtă. "Pentru jucători nu este uşor să o ia de la zero după o vacanţă scurtă. Însă, din fericire, avem un antrenor care se acomodează la orice situaţie. El mi-a spus: «Ştiu ce trebuie să fac când vor veni». Pep are experienţă din 2010, când Spania a devenit campioană mondială, iar jucătorii săi au revenit la Barcelona cu puţin timp înainte de reluarea campionatului", a spus Rummenigge.