Bebeluş de patru luni, bătut crunt de tatăl său

Un bebeluş de numai patru luni a fost transportat, ieri dimineaţă, la Spitalul Judeţean Constanţa, după ce timp de două zile a fost internat în spitalul din Tulcea avînd multiple traumatisme craniene provocate în urma unor lovituri violente. Potrivit cadrelor medicale, în urma testelor tomograf s-a constatat că micuţul are craniul fisurat, motiv pentru care s-a decis internarea lui sub supraveghere în Clinica Chirurgie Pediatrică. Mama copilului, Ana Maria Radu, din localitatea Greci, judeţul Tulcea, spune că duminică seara se afla în bucătărie unde pegătea cina, iar copilul dormea într-o cameră alăturată. La un moment dat, bebeluşul s-a trezit şi a început să plîngă, fapt ce l-a iritat pe concubinul ei. Enervat că micuţul făcea prea multă gălăgie, Marian Burcă, de 29 ani, a început să-şi lovească copilul. Femeia spune că a încercat să-l oprească, însă a fost la rîndul său lovită. Ana Maria Radu spune că a doua zi de dimineaţă a constatat că bebeluşului a început să i se umfle faţa, astfel că şi-a dus copilul la dispensarul medical din localitate. După ce a fost examinat, bebeluşul a fost transportat şi internat în spitalul din Tulcea unde a rămas sub supraveghere medicală pînă în cursul serii de marţi, cînd, din cauza apariţiei unor complicaţii medicale, s-a decis transferul pentru un tratament de specialitate în Spitalul Judeţean Constanţa. Medicii spun că în urma loviturilor suportate, bebeluşului i-a fost fisurat craniul, pacientul fiind în stare critică. Potrivit poliţiştilor din Greci, Tulcea, din declaraţia dată de mama copilului a reieşit că aceasta ar fi fost lovită de soţ, moment în care a scăpat bebeluşul din braţe. Poliţiştii urmează a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea, iar dacă va fi găsit vinovat tată copilului riscă ani grei de închisoare pentru săvîrşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă.