Bebeluş mort din cauza rujeolei. Numărul deceselor a ajuns la 36

Un copil de un an şi o lună din judeţul Ialomiţa a fost ucis de rujeolă, acesta fiind cel de-al 36-lea deces la nivel naţional, de la izbucnirea epidemiei. Copilul care a murit nu fusese vaccinat.

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 17.11.2017 este 9900, din care 36 de decese. Un al 36-lea deces din cauza rujeolei, confirmat serologic, a fost raportat la un copil in varsta de 1 an si 1 luna, nevaccinat, din jud. Ialomita. În săptămâna 13-17.11.2017 au fost raportate inca 78 cazuri nou confirmate in 10 judete, astfel: 19 în Satu Mare, 1 în Dolj, 3 în Mureş, 5 în Călăraşi, 21 în Harghita, 10 în Bucureşti, 1 în Iaşi, 5 în Ilfov, 12 în Ialomiţa, 1 în Giurgiu.

Rujeola (pojarul) este o boală infecţioasă care adesea duce la complicaţii. Din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare, iar pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeolă boala este mortală. Vaccinul împotriva rujeolei (pojarului) protejează copiii împotriva acestei boli. Referitor la rezultatele campaniei suplimentare de vaccinare cu vaccin ROR din luna octombrie 2017, procentele de copii vaccinati pentru toate grupele de varsta incluse in aceasta actiune sunt nesatisfacatoare si nu ating nivelurile optime recomandate, avertizează Institutul Naţional de Sănătate Publică. Astfel, in luna octombrie a fost vaccinat un procent de 31.2% din totalul catagrafiatilor. Motivele nevaccinarii au fost: neprezentati (26.4%), negasiti la domiciliu (17%), refuzuri (14%) si contraindicati (11.5%).