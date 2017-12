Beckham, prezentat oficial la LA Galaxy

Internaţionalul englez, David Beckham, a fost prezentat la noua sa echipă, Los Angeles Galaxy, unde va evolua pentru următorii cinci ani şi va purta tricoul cu numărul 23. Mijlocaşul englez a fost prezentat în faţa abonaţilor clubului şi a sponsorilor echipei, pe arena „Home Depot Center”, şi le-a arătat fanilor tricoul cu numărul 23, în care va evolua la gruparea din campionatul american. Beckham a ajuns în Los Angeles joi noapte, alături de soţia sa, Victoria, şi de cei trei copii. “Faptul că am ajuns într-o altă ţară, care este în partea cealaltă a lumii, este o provocare pentru mine şi abia aştept să încep munca”, a spus fotbalistul în vîrstă de 32 de ani, care a fost prezentat fanilor într-un spectacol plin de confetti aurii, albastre şi albe. “Cred că potenţialul fotbalistic din Statele Unite poate să fie la fel de mare ca oriunde în lume şi sînt foarte mîndru că pot juca aici în următorii cinci ani, şi poate chiar mai mult decît atît. Am evoluat la două dintre cele mai mari cluburi din lume, Manchester United şi Real Madrid, şi am jucat 11 ani în echipa naţională, pentru care vreau să mai evoluez”, a mai afirmat fotbalistul englez. Beckham a fost însoţit de antrenorul echipei, Frank Yallop, managerul general şi preşedintele clubului, Alexi Lalas, comisionarul MLS, Dan Garber, şi de Tim Leiweke, preşedintele şi directorul executiv al AEG, compania care deţine clubul american de fotbal. Potrivit BBC, Beckham a afirmat că vrea ca fotbalul să devină la fel de popular în SUA ca în restul lumii. “Nu aş spune că Pele nu a reuşit să popularizeze fotbalul în SUA, pentru că atunci cînd el juca acolo, aducea la stadioane 80.000 de oameni. După plecarea sa, a dispărut stabilitatea campionatului. Acum în MLS este mai multă stabilitate şi sper să se ajungă la un nivel mai bun, dar va fi dificil. Vreau să îi determin pe americani să privească altfel fotbalul”, a spus jucătorul englez, care a precizat că nu regretă că a ales să joace la Los Angeles Galaxy. “The Sun” notează că la noua locuinţă din Los Angeles a cuplului David şi Victoria Beckham au fost livrate, cu două ore înainte ca fotbalistul şi soţia sa să ajungă în „Oraşul Îngerilor”, două maşini, un Bentley GT pentru ea şi un Cadillac Escalade pentru el. Cele două maşini costă 100.000 de lire sterline şi sînt personalizate. Fostul jucător al lui Real Madrid va cîştiga aproximativ 250 de milioane de dolari din contractul care este valabil pentru următoarele cinci stagiuni. David Beckham va efectua luni primul antrenament alături de noua sa echipă.