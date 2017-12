Beyonce îşi lansează încă un parfum

Cîntăreaţa Beyonce va lansa un nou parfum, în colaborare cu firma Emporio Armani, iar mostre gratuite vor fi împărţite la concertul vedetei de astăzi, de la Madison Square Garden. Parfumul se numeste Diamonds, iar mostrele vor fi împărţite de 20 de persoane, care se vor plimba printre spectatori. Beyonce nu este la prima lansare a unui parfum. Cîntăreaţa a colaborat cu Tommy Hilfiger pentru parfumul True Star.

În ultimii ani, parfumurile ce poartă numele vedetelor au început să devină o modă, în defavoarea celor ale designerilor celebri. “Acum cinci ani, toate parfumurile purtau nume de designeri şi mari case de modă, precum Chanel”, a declarat recent purtătorul de cuvînt al reţelei britanice de magazine Superdrug. “J.Lo a schimbat totul prin lansarea primului ei parfum”.

Pe piaţă se găsesc deja parfumuri care poartă semnătura unor celebrităţi ca Jennifer Lopez (Glow), Kylie Minogue (Darling), Britney Spears (Curious, Fantasy, In Control, Midnight Fantasy), Jessica Simpson (Dessert), Sarah Jessica Parker (Lovely), Beyonce (True Star), Celine Dion (Always Belong), David si Victoria Beckham (Intimate Him, Intimate Her) sau gemenele Olsen (Coast to Coast).