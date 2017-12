Beyonce, vedeta ceremoniei de învestire a lui Obama

Luni seară, Washington D.C. s-a îmbrăcat în cea mai strălucitoare ţinută de bal, pentru a sărbători al doilea mandat al preşedintelui Barack Obama. Două baluri oficiale, faţă de zece, în urmă cu patru ani, au sărbătorit al doilea mandat al lui Obama, la care au participat 30.000 de persoane, reunite pe mai multe etaje ale imensului centru de conferinţe. La subsol, o imensă estradă acoperită cu draperii lungi şi plisate, în tonuri de albastru, alb şi roşu, era încadrată de două ecrane gigantice, care au transmis imagini de pe scenă.

Înaintea celor două petreceri a avut loc ceremonia oficială de învestire, în care Beyonce a cântat imnul SUA. Alături de soţul său, Jay-Z, Beyonce a fost una dintre apariţiile serii, într-o rochie semnată Emilio Pucci, o haină lungă Dior şi cercei Lorraine Schwartz. Mai tânăra sa colegă Kelly Clarkson a interpretat piesa ”Country \'Tis of Thee”, fiind aparent cea mai aşteptată apariţie de către politicieni, care s-au întrecut în a o fotografia. Astfel, printre fanii săi cei mai mari se numără vicepreşedintele Joe Biden şi fostul preşedinte Bill Clinton. Faţă de cele două cântăreţe, interpretul de muzică country James Taylor aproape că a trecut neobservat. Imediat au început petrecerile. Cântăreaţa Alicia Keys, îmbrăcată în roşu, a fost prima care s-a aşezat la pian: ”Obama este preşedinte şi aprinde focul”, a afirmat ea în faţa mulţimii, care a aplaudat cu mult entuziasm, poate şi pentru că în sală nu era foarte cald. Alicia Keys a produs uimire pentru că şi-a ajustat hit-ul ”Girl on Fire” şi a cântat ”Obama on Fire”. Versurile au fost foarte amuzante la un moment dat, unul dintre exemple fiind: ”Are capul în nori / Nu se retrage deloc”.

DANS PREZIDENŢIAL Cu puţin timp înainte de ora 21.30, s-a auzit o voce care a anunţat venirea cuplului prezidenţial. Prima Doamnă Michelle Obama a purtat o rochie roşie, semnată Jason Wu, fără mâneci şi cu bretele strânse pe piept. De altfel, Jason Wu a creat ţinutele lui Michelle Obama şi pentru balurile de învestitură din 2009. Prima Doamnă a purtat pantofi ai creatorului Jimmy Choo. Barack Obama, ca şi în urmă cu patru ani, a afişat un papion alb. Revenind la petrecere, Jennifer Hudson a cântat piesa ”I\'m Loving You Forever”, în traducere „Te voi iubi mereu”. Cuplul prezidenţial a dansat pe această piesă ca şi când ar fi fost singuri pe lume, spre deliciul fotoreporterilor din întreaga lume, care s-au întrecut în a imortaliza momentul. Ulterior, Michelle Obama a scris pe proaspătul său cont de Twitter: ”Tocmai am dansat pe ”Let\'s Stay Together”, cu dragostea vieţii mele, care este şi preşedinte al SUA. Sunt atât de mândră de Barack”.

Al doilea bal a fost rezervat militarilor. Acolo, bărbaţii au fost în uniformă şi la fel şi multe dintre femei. Preşedintele SUA i-a salutat şi le-a lăudat ţinuta: ”Voi, cei care sunteţi în uniformă, sunteţi magnifici, dar soţiile voastre sunt şi mai şi”. Comentariul a stârnit hohote de râs în rândul audienţei, după care Obama a promis că va păstra ”cea mai frumoasă armată care există pe lume”.