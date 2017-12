Bica rupe tăcerea Dezvăluiri incredibile din interiorul DIICOT-SRI

Mai multe dezvăluiri incendiare despre cum se fac lucrurile la vârful Justiţiei au dinamitat spaţiul public în ultimul timp. Începând cu afirmaţiile procurorului Eugen Iacobescu (dosarul „Șpagă la Mircea Băsescu”), trecând prin povestea cu procurorul Angela Ciurea, obligată să scrie ce i se dicta (dosarul ICA), prin dezvăluirile fostei şefe a Biroului Relaţii Internaţionale din PICCJ, procuroarea Angela Nicolae, care a relatat negru pe alb cum Kovesi o certa că de ce şi-a băgat nasul în dosarul... şi prin declaraţiile lui Ciprian Nastasiu (dosarul „Băsescu, profesorul din povestea cu Omar Hayssam”), ajungem, în zilele noastre la Elena Udrea, care face denunţuri la DNA împotriva şefului interimar al SRI, Florian Coldea, privind ingerinţele acestuia în Justiţie, şi la Alina Bica, fosta şefă a DIICOT, care se exprimă în acelaşi sens. O asemenea informaţie, privind un şef de servicii secrete care face presiuni la nivel înalt pentru a se instrumenta, după bunul plac, dosare vitale pentru prezentul românesc, ar fi trebuit tratată de Justiţie cu toată seriozitatea. Dacă am fi trăit în orice altă ţară, aceste tipuri specifice de dezvăluiri ar fi fost sursa unui scandal naţional, care s-ar fi lăsat cu demisii la nivel înalt şi anchete fioroase. Fiind însă în România, generalul Coldea se anchetează pe el însuşi (şi s-a descoperit a fi în regulă), comisia din Senat însărcinată cu supravegherea SRI este o glumă proastă, Inspecţia Juridică se ocupă de vorbe, CSM-ul îi ţine hangul, iar aceste dezvăluiri vor fi, s-ar părea, îngropate. Fără o anchetă serioasă şi fără ca măcar să verifice, CSM-ul a stabilit că Udrea a afectat independenţa Justiţiei. Este perfect! Acum însă, deşi ecourile oficiale ale dezvălurilor cutremurătoare ale Alinei Bica, date publicităţii într-un interviu pentru Antena 3, nu au penetrat încă spaţiul public, suntem curioşi cum va trata Justiţia aceste noi informaţii, mai ales ţinând cont de faptul că vin de la un om care a funcţionat în interiorul structurii. Până se va întâmpla asta, vă prezentăm, în continuare, dezvăluirile Alinei Bica. Aceasta, aflată în arest preventiv, a povestit cum i-ar fi dat raportul lunar lui Florian Coldea despre dosarul RAFO-CAROM, în care era judecat Ovidiu Tender. Dacă ţinem cont de magnitudinea acestor declaraţii, se impune o anchetă severă care să stabilească dacă, într-adevăr, şeful actual al SRI s-a implicat în activitatea DIICOT. De ce s-ar fi interesat şeful SRI de un anume dosar, trimis deja în instanţă, în condiţiile în care acesta privea infracţiuni de drept comun şi nu probleme de siguranţa statului? Întrebarea va rămâne, spre siguranţa lui Coldea şi nu a statului, fără răspuns. Sau poate că CSM va stabili că şi Alina Bica a adus atingere Justiţiei.

După cum menţionam, Alina Bica a răspuns mai multor întrebări adresate de jurnalistul Antena 3 Adina Anghelescu, răspunsurile fiind prezentate, miercuri seara, la emisiunea „Sinteza Zilei“ de la postul respectiv.

„- Când au avut loc întâlnirile dumneavoastră cu prim-adjunctul Florian Coldea?

- După numirea mea în funcţie au fost întâlniri legate de subiectul Tender, începând cu iulie 2013. Erau întâlniri instituţionale. Discuţiile erau lunare, atunci când era termen de judecată în dosarul RAFO-CAROM.

- Când i-aţi dat lui Coldea notele de informare pe acest subiect? Ce scriaţi în ele şi cum le-aţi transmis la SRI?

- La el în birou, îi scriam pe coli A4 părerea mea juridică. Le-am lăsat la domnul Coldea în birou de fiecare dată.

- În perioada în care aţi făcut ancheta în dosarul RAFO, aţi primit ameninţări şi aţi primit interdicţie. De la cine au fost ameninţările, cui aţi adresat cererea de protecţie?

- Cererea de protecţie a fost adresată procurorului general. Au încercat să mă scoată de pe stradă, în decor. Când mă duceam spre RAFO, autoturismul nostru a fost izbit şi scos de pe stradă de o altă maşină. Există un proces-verbal în acest sens, în dosarul de urmărire penală.

- În dosarul "Bancherii", cu BRD-ul, cine a făcut presiuni pentru ca Bebe Ionescu să nu fie urmărit penal?

- Când am preluat mandatul la DIICOT, dosarul BRD era în faza finală, procurorul de caz era în faza de emitere a rechizitoriului, iar lucrurile cu dosarul BRD au fost stabilite în mandatul de şef DIICOT al lui Codruţ Olaru.

- Regretaţi faptul că, atunci când au apărut, cum susţineți, presiunile în RAFO din partea generalului Coldea, nu aţi anunţat public acest lucru şi nu v-aţi dat demisia?

- Da. Însă vreau să subliniez un lucru: nu aveam cui să spun. Am fost colegă de birou cu Nastasiu şi prietenă cu Angela Ciurea şi ştiam cum se susţine cuplul Kovesi-Coldea şi cum se susţin reciproc în tot ceea ce fac. Dacă era alt şef la DNA, aş fi spus. Şi da, îmi pare rău că nu am spus public ce se întâmplă, dar mi-a fost frică. Dovada, dosarul fabricat cu ANRP-ul. Am solicitat informaţii de la SRI privindu-i pe Andrici, Vişoiu şi Gheorghe Gabriel în 2013. Nu mi-au dat nimic.

- Aţi făcut denunţ împotriva generalului Florian Coldea?

- Nu, pentru că nu îl pot proba. Dar tot ce am spus este adevărat”.