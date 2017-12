Billy Idol lansează primul său album după nouă ani

Rockerul britanic Billy Idol va lansa, în luna octombrie, primul său album de studio după o pauză de aproape un deceniu. Noul album al cântăreţului se va intitula ”Kings and Queens of the Underground”, include 11 piese şi va apărea pe piaţă pe 20 octombrie. Primul single de pe noul disc poartă titlul ”Can't Break Me Down” şi este deja disponibil spre descărcare de pe site-ul rockerului. Precedentul album de studio cu piese originale semnate de Billy Idol a fost ”Devil's Playground” şi a fost lansat în 2005. În anul următor, artistul a lansat o colecţie cu cântece de Crăciun. Billy Idol îşi va promova noul album prin intermediul unui turneu european care va debuta în luna noiembrie şi va include concerte în Marea Britanie, Germania şi Italia. De asemenea, el îşi va lansa autobiografia, intitulată ”Dancing with Myself”, pe 7 octombrie.

Billy Idol a fost unul dintre primele staruri lansate de MTV şi se află pe locul 55 în topul VH1 al celor mai sexy 100 de artişti din întreaga lume. A renunţat la cursurile Universităţii Sussex, după numai un an. Este vegetarian şi, se pare, predispus accidentelor. În timpul filmărilor pentru videoclipul ”Eyes Without a Face”, a rămas temporar fără vedere, din cauza supraîncălzirii lentilelor sale de contact de la lumina reflectoarelor din studio. Similar, la filmările pentru ”Craddle of Love”, a fost paralizat de la brâu în jos, ca urmare a unui accident serios de motocicletă. ”Rebel Yell”, cea mai cunoscută piesă a sa, i-a fost inspirată de o petrecere dată de colegii de la The Rolling Stones (Mick Jagger, în casa lui Ronnie Wood). Membru al trupei Bromley Contingent, fan al grupului Sex Pistols, Billy Idol a fost solistul popularei formaţii britanice de punk Generaţia X, din 1976 până la destrămarea acesteia, în 1981. Apoi a decis să-şi încerce norocul în SUA, moment în care a început să colaboreze cu chitaristul Steve Stevens, iniţiind un parteneriat muzical important, în urma căruia au apărut hituri precum ”Rebel Yell” sau ”Cradle of Love”.