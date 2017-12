"Birdman", de Alejandro Gonzalez Inarritu, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 87-a gală de decernare a acestor distincţii, care a avut loc la Los Angeles. Anul acesta, la aceeaşi categorie au mai fost nominalizate filmele "American Sniper", de Clint Eastwood, "Boyhood", de Richard Linklater, "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, "The Imitation Game", de Morten Tyldum, "Selma", de Ava DuVernay, "The Theory of Everything", de James Marsh, "Whiplash", de Damien Chazelle. Filmul regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu prezintă portretul unui fost star al filmelor cu super-eroi, interpretat de Michael Keaton, care încearcă să revină în actualitate şi să aibă din nou succes cu ajutorul unei piese pe Broadway. Din distribuţia peliculei mai fac parte Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts şi Zach Galifianakis. Lungmetrajul a avut nouă nominalizări la premiile Oscar 2015 şi s-a mai impus la categoriile "cea mai bună imagine", "cel mai bun scenariu original" şi "cea mai bună regie". Anul trecut, premiul pentru cel mai bun film a revenit lungmetrajului "12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave", de Steve McQueen. Cea de-a 87-a gală a premiilor Oscar are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.