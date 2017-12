Biserică veche de 115 ani, reabilitată

Foarte mulţi dintre primarii localităţilor constănţene au în plan diverse construcţii şi reabilitări mai mult sau mai puţin necesare. Însă nu mulţi sunt cei care se apleacă spre lăcaşurile de cult ale comunelor, mai ales în mediul rural, unde latura spirituală şi tradiţională este mai dezvoltată decât la oraşe. Totuşi, în Dumbrăveni, se lucrează de zor la reabilitarea bisericii din localitate, veche de mai bine de 115 ani. „Am început lucrările la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut. Avem în plan să schimbăm acoperişul, faţada exterioară şi instalaţiile electrice. Am mai avut o etapă de reabilitare în 2009, când am pus centrală termică, am schimbat plafonul, pardoseala şi împrejmuirile”, ne-a spus primarul comunei, Gheorghe Cenuşă. În acelaşi timp, Primăria are în plan construirea unei case mortuare, prima din zonă. „Casa mortuară din localitate ar fi prima din zona noastră, în sensul că în alte localităţi din apropiere nu există aşa ceva”, a explicat primarul. Pentru acest proiect, însă, încă se lucrează la studiile tehnice şi, în cel mai scurt timp, urmează demararea licitaţiei: „Chiar astăzi (n.r. marţi) se fac studiile geografice şi geologice, iar cel târziu pe 15 iunie vrem să demarăm lucrările”, a mai spus Cenuşă. Finanţarea acestor proiecte vine din bugetul local şi din banii obţinuţi de pe urma autorizaţiilor şi certificatelor emise pentru parcul de eoliene aflat pe teritoriul comunei.

FĂRÂMĂ DE ISTORIE După cum ne-a spus primarul, biserica din Dumbrăveni a fost construită acum mai bine de 115 ani. „Cam pe la 1877 au venit primii oameni în sat. La 1878 s-a înfiinţat prima administraţie românească, iar sub această administraţie s-a construit şi biserica. Cert este că în 1904 exista, pentru că ştiu pe cineva care a fost botezat acolo în acel an”, ne-a mai spus primarul.