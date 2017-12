Blanc va semna un nou contract cu PSG

Laurent Blanc îşi va prelungi contractul cu Paris Saint-Germain, campioana şi liderul din Ligue 1, până în vara anului 2018. Fostul selecţioner al Franţei este foarte aproape de a ajunge la un acord cu oficialii grupării de pe Parc des Princes, ultimele obstacole în calea parafării noii înţelegeri reprezentându-le valoarea primelor şi componenţa staff-ului tehnic şi medical, care urmează să fie însă rapid depăşite. Noul contract dintre Blanc şi PSG va fi semnat, cel mai probabil, în cursul lunii ianuarie.

În vârstă de 50 ani, Laurent Blanc a preluat-o pe PSG în 2013, la un an după despărţirea de selecţionata Franţei, pe care a pregătit-o între 2010 şi 2012. Sub comanda sa, formaţia pariziană a cucerit două titluri în Ligue 1, o Cupă a Franţei şi două Cupe ale Ligii franceze, precum şi trei Supercupe ale Franţei. În acest sezon, PSG este lider detaşat în campionatul Franţei, unde are 17 puncte avans faţă de următoarea clasată, revelaţia Angers, și s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor.