BNR: „Capitalul străin e important, dar să nu-l ignorăm pe cel autohton”

Investiţiile străine vor continua să fie suportul pentru o creştere economică accelerată, care să permită României să recupereze decalajele faţă de media europeană, dar formarea capitalului intern trebuie deopotrivă susţinută, afirmă viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu. „Fără îndoială, capitalurile interne vor fi insuficiente pentru o reluare rapidă a creşterii economice şi o restrângere a decalajelor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm de ele”, a spus oficialul BNR, reamintind că, în ultimii 20 de ani, acţionarii români s-au capitalizat pe ei şi au decapitalizat companiile, chiar dacă în mod legal. Olteanu a mai arătat că principiul „distrugerii creatoare”, lăsat să funcţioneze de la începuturile capitalismului, prin care întreprinzătorul slab este scos din piaţă de cel înţelept, nu mai este atât de simplu în ziua de astăzi: „În globalizarea de azi, întreprinzătorul mic este sursă de capital pentru alţii mai înţelepţi din Monte Carlo, din Dubai etc. Trebuie să ne îngrijim şi de capitalurile interne”. Viceguvernatorul băncii centrale a mai spus că industria şi serviciile au capacitatea de a scoate România din criză, fapt dovedit şi de datele din contul curent al balanţei de plăţi, unde se observă o creştere a exporturilor pe baza industriilor cu valoare adăugată mare şi grad tehnologic ridicat. Olteanu a precizat că balanţa de plăţi a devenit excedentară pe fondul unor fluxuri mari din transportul internaţional de mărfuri, care va aduce în acest an un plus de peste un miliard de euro. Pe poziţia secundă ca impact pozitiv se situează serviciile informatice, de arhitectură, juridice şi de consultanţă.