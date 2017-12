Boc se victimizează pentru voturi

Butoiul portocaliu cu pulbere este tot mai aproape de explozie. Cu cât se apropie ziua alegerilor în partid cu atât mai mult se agită şi spiritele, iar cei doi candidaţi cu reale şanse la câştigarea şefiei PDL, Vasile Blaga şi Emil Boc devin din ce în ce mai siguri pe victorie, fiecare folosind armele pe care le are la dispoziţie. În timp ce Vasile Blaga a ales varianta discursului sigur pe victorie, încercând să atragă de partea sa membrii de partid care doresc să ajute la construcţia politică, actualul preşedinte, Emil Boc a ales varianta victimizării. Şi cum putea să aleagă Boc o altă variantă, când l-a avut drept profesor pe chiriaşul de la Cotroceni, Traian Băsescu. Dacă până acum câteva zile Emil Boc se erija în câştigător, ieri, discursul acestuia a început să se schimbe, probabil în urma semnalelor tot mai nefavorabile venite din teritoriu. Liderul PDL, Emil Boc, a declarat, miercuri, că nu candidează împotriva nimănui. “Eu candidez pentru ca partidul să modernizeze România, iar în 2012 să continuăm guvernarea alături de actualii parteneri de coaliţie. Văd însă că, la fel ca până acum, sunt singur împotriva tuturor, adică am împotriva mea presa, mogulii şi liderii opoziţiei”, a declarat Boc. Unde sunt oare, Elena Udrea, Ioan Oltean, Teodor Stolojan, sau ceilalţi susţinători ai lui Boc? Oare Vasile Blaga şi susţinătorii acestuia nu sunt tot membri PDL, care la un moment dat au fost sub lupa presei? Tentativa sa de victimizare este cât se poate de penibilă, dacă ne gândim că pe lista de susţinători se află Roberta Anastase, Elena Udrea, Ioan Oltean şi chiar Traian Băsescu. Acelaşi Boc vorbeşte despre alegeri corecte în PDL, dar uită că, la nivelul fiecărui judeţ, liderii de organizaţii îşi stabilesc delegaţii în funcţie de cum dictează banul public. Cu alte cuvinte, Boc foloseşte banul public pentru a mitui primarii, aprobându-le pe bandă rulantă proiectele de finanţare, în speranţa că va obţine votul acestora. Este o luptă oarecum inegală, care se poate transforma într-un real avantaj pentru Vasile Blaga, pentru că nu puţini sunt primarii portocalii din ţară care vor lua banii Elenei şi vor vota cu altcineva. În ceea ce priveşte celelalte funcţii din PDL, se pare că lucrurile sunt deja aranjate, având în vedere negocierile intense care se duc în aceste zile între Blaga şi Boc, care doresc să îşi asigure locotenenţii. Surse pedeliste susţin că până în prezent, Roberta Anastase, Sorin Frunzăverde, Gheorghe Flutur, Constantin Ostaficiuc şi Teodor Baconschi şi-au depus candidaturile pentru cele patru posturi de prim-vicepreşedinte PDL, în timp ce pentru funcţia de secretar general al partidului candidează Ioan Oltean, Cezar Preda şi Sulfina Barbu. De asemenea, liderul deputaţilor PDL, Mircea Toader, şi-a depus candidatura pentru un mandat de vicepreşedinte al PDL sau de secretar executiv. Potrivit surselor citate, pentru funcţiile de vicepreşedinte s-au depus până acum 35 de candidaturi, printre care Elena Udrea, Anca Boagiu, Raluca Turcan, Sever Voinescu, Mircea Hava, George Scripcaru, Gheorghe Ştefan, Dorin Florea, William Brânză, Gabriel Berca şi Monica Macovei.