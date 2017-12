Bogdan Mitache, o certitudine pentru naţionalele de juniori

Medgidia nu mai are echipă nici măcar în Liga a III-a la fotbal, astfel că oraşul nu se mai poate mândri în acest moment decât cu jucătorii născuţi aici. După Stelian Carabaş sau Tibi Curt, Medgidia propune un alt nume fotbalului românesc. Bogdan Mitache, acum în vârstă de 17 ani, este un fundaş central de picior stâng care evoluează pentru juniorii B ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” şi, mai important decât atât, este şi un titular incontestabil al Naţionalei under 17 a României, pregătită de Adrian Văsâi. Ca şi cel mai important produs al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, Bogdan a fost “recrutat“ de pe un teren de fotbal din curtea şcolii. Primul “transfer“ a fost la CSS Medgidia, adus de cel care i-a observat rapid calităţile, profesorul Eugen Vartic. La 10 ani a făcut pasul la FC Farul, acontat de profesorul Petre Biliboacă. „M-a văzut la un meci, iar la final m-a întrebat dacă vreau să vin la Farul. Am fost extrem de emoţionat şi când le-am spus părinţilor au fost imediat de acord. Ţin să-i mulţumesc pe această cale profesorului Biliboacă pentru că m-a ajutat să-mi dezvolt calităţile“, spune Mitache. “Mariajul“ cu FC Farul a ţinut doar patru ani, pentru că la 14 ani a preferat să meargă la Elpis Constanţa, fiind pregătit de Doru Carali. Forţa, agresivitatea, determinarea şi ambiţia au atras rapid interesul celor de la Academie, care în 2009 l-au adus împreună cu antrenorul Doru Carali. Ca şi jucătorul său preferat, Cristi Chivu, Bogdan are în acest an sarcina de a pune umărul la calificarea Naţionalei under 17 la Campionatul European. „Sunt la lotul naţional încă de la 15 ani, când eram la Elpis. Acum suntem şase jucători de la Academie la lotul under 17, iar acest lucru ne ajută pentru că ne ştim mai bine în teren. Suntem un grup unit şi încercăm să ne facem cât mai bine datoria. Avem un obiectiv de îndeplinit în acest an, calificarea la Campionatul European şi aceasta este acum cea mai mare dorinţă a noastră“. Bogdan ştie că pentru a reuşi în cariera de fotbalist este nevoie să-şi refuze multe din plăcerile specifice vârstei. „Este greu să-mi văd familia doar o dată la două luni, dar astea sunt sacrificiile şi ştiu că doar aşa pot ajunge unde îmi doresc. M-a ajutat şi faptul că tata a făcut şi el fotbal până la 18 ani, însă din cauza unor probleme a fost nevoit să renunţe. Mulţumesc familiei că are încredere în mine şi Academiei pentru condiţiile care le oferă“, ţine să precizeze Mitache, care visează să evolueze într-o zi pentru Dinamo Bucureşti şi Real Madrid. Motivele pentru care Bogdan Mitache s-a impus atât la Academie cât şi la naţională, sunt dezvăluite de antrenorul juniorilor B ai Academiei Hagi, Daniel Rădulescu: „Este foarte puternic, agresiv, rezolvă foarte bine duelul unu la unu. Mai trebuie să lucreze la tehnica individuală, dar este tânăr şi sunt convins că în scurt timp îşi va pune la punct şi acest aspect. Sunt convins că în scurt timp va face pasul şi la echipa de seniori a Academiei“.