Bogdan Ţîru, căpitan la...17 ani

Nu este vreo operă a lui Jules Verne, ci doar povestea unuia dintre juniorii promiţători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Bogdan Ţîru, căci despre el este vorba, a împlinit 17 ani chiar în această săptămână, însă calităţile pe care le posedă îl recomandă pe merit căpitan la juniorii B ai Academiei Hagi. „Sunt din Constanţa, iar fotbalul l-am început la 9 ani, la FC Farul, cu antrenorul Petre Biliboacă. Doi ani mai târziu am plecat la FC Constanţa, iar apoi la Elpis Constanţa, unde antrenor l-am avut pe Doru Carali. La Academie am ajuns în 2009. Am ales Academia Hagi pentru proiectul de aici şi pentru şansa pe care o oferă jucătorilor să ajungă la un nivel mai ridicat. Apoi, faptul că puteam lucra şi cu Gheorghe Hagi a fost un alt argument hotărîtor. Practic, am înţeles cu adevărat fotbalul după ce am ajuns la Academie şi după ce Gheorghe Hagi a purtat multe discuţii cu noi“, îşi începe Bogdan Ţîru istorisirea scurtei sale cariere de jucător, dar despre care este foarte mândru. Poate juca fundaş central sau mijlocaş la închidere, iar plasamentul, jocul de cap, forţa, viteza şi faptul că, lucru rar în fotbalul de astăzi, loveşte mingea la fel de bine cu ambele picioare l-au propulsat la lotul naţional under 17, acolo unde este unul dintre titularii de drept. Îl are ca jucător preferat pe Mirel Rădoi şi în viitor şi-ar dori să ajungă în Premier League, iar agresivitatea pozitivă şi angajamentul îl pot recomanda într-o zi şi pentru cel mai spectaculos campionat din lume. Ştie că sacrificiul de acum îi poate aduce satisfacţii în viitor, iar acest lucru îi dă încredere să dea şi mai mult la fiecare meci. „Dacă la această vârstă nu acumulez, mai târziu va fi mult mai greu. Viaţa sportivă este foarte importantă şi cu cât oferi mai mult fotbalului cu atât mai mult te va răsplăti. Le mulţumesc Academiei şi antrenorilor Doru Carali şi Daniel Rădulescu că mi-au oferit toate şansele să arăt ce pot. Sunt mândru de ceea ce am realizat până acum, de faptul că am ajuns prin puterile mele la lotul naţional. Acest lucru îmi dă încredere că pot şi mai mult“, este convins Ţîru. De calităţile lui Bogdan ne-a vorbit şi antrenorul său de la Academie, Daniel Rădulescu: „A progresat foarte mult în ultimul timp. Este un caracter deosebit şi din acest motiv s-a şi impus la echipă, având calităţi extraordinare de lider. Este exact în execuţie, bun finalizator la fazele fixe şi posedă o tehnică bună“.