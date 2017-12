Bolnavii cu hepatită C ies în stradă!

02:05:20 / 09 Iunie 2015

hepatita C

daca bolnavii ce se trateaza in Romania,ar fi ingrijiti macar la jumatatea nivelului medical din strainatate,nu ar mai fi atita durere,insa indolenta celor ce se afla la conducerea minesterului sanatatii a reusit sa aduca pacientii in starea in care sint.Le doresc celor din ministerul sanatatii in frunte cu ministru sa le dea Dumnezeu o hepatita C cu fibroza de gradul trei si sa fie ajutati pt a se trata asa cum fac ei cu cei bolnavii acum