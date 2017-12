Brad Pitt și Angelina Jolie, din nou împreună pe marele ecran

La zece ani după "Mr and Mrs Smith", filmul în timpul căruia Brad Pitt și Angelina Jolie s-au îndrăgostit, cei doi mari actori revin împreună pe marele ecran în "By The Sea", informează Le Parisien, în ediția electronică. Studioul Universal Pictures tocmai a anunțat pentru 13 noiembrie data lansării acestui lungmetraj. Regizat de actriță, filmul povestește relația dificilă dintre Roland (Brad Pitt), un scriitor, și Vanessa (Angelina Jolie), soția sa, la sosirea lor într-o stațiune balneară din sudul Franței. Mélanie Laurent, Niels Arestrup, Melvil Poupaud și Richard Bohringer sunt alte nume din distribuția acestui film, care a fost turnat în Malta.