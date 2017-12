Brâncuşi nu e dorit în patrimoniul UNESCO

Cu ocazia celei de-a 39-a sesiuni a Comitetului mondial UNESCO, care a avut loc la Bonn, Germania, în perioada 28 iunie - 8 iunie, organizaţia a făcut o recomandare de neînscriere a dosarului de candidatură a Ansamblului Monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu, o operă a sculptorului Constantin Brâncuşi, potrivit unui comunicat remis presei de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP).

Recomandarea de neînscriere dată de Comitetul mondial UNESCO nu este o procedură excepţională, spune INP, ea fiind aplicată şi de alte state care au considerat că ar putea avea mai multe şanse pentru propunerile lor în sesiunile viitoare. Dacă nu s-ar fi luat decizia de a retrage dosarul, iar acesta ar fi fost respins, exista riscul ca opera lui Constantin Brâncuşi să nu fie inclusă niciodată pe lista patrimoniului mondial, potrivit INP. În conformitate cu regulamentele şi procedurile aferente sesiunilor Comitetului Patrimoniului Mondial cuprinse în Ghidul Operaţional privind implementarea Convenţiei UNESCO 1972, experţii naţionali în domeniu se vor consulta cu experţi UNESCO şi ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites), astfel încât dosarul să fie completat, revizuit şi redepus spre evaluare în cadrul unei noi sesiuni a Comitetului UNESCO. Oficialii Institutului Naţional al Patrimoniului sunt optimişti privind şansele dosarului, având în vedere că Declaraţia de valoare universală a Ansamblului Brâncuşi a fost acceptată de ICOMOS, potrivit aceluiaşi comunicat.