Brazilia s-a calificat în sferturile de finală ale turneului olimpic de fotbal

Huiduiţi de fani şi fără gol marcat în primele două meciuri de la Jocurile Olimpice, fotbaliştii naţionalei Braziliei şi-au primul loc în grupa A după ce au câştigat cu 4-0 jocul disputat împotriva Danemarcei şi vor întâlni Columbia în sferturile de finală ale turneului.

Gazda Jocurilor Olimpice, Brazilia, nu a câştigat niciodată titlul olimpic la fotbal, însă a început competiţia din postura de principala favorită. Jucătorii antrenaţi de Rogerio Micale au început însă cu două rezultate de egalitate, 0-0, atât cu Africa de Sud cât şi cu Iraq.

Ultimul meci din grupă, cel cu Danemarca a fost însă fără istoric. Brazilia a câştigat cu 4-0 şi şi-a asigurat primul loc în Grupa A, urmând să evolueze în sferturile de finală împotriva Columbiei, sâmbătă, la Sao Paulo.

“Aş minţi dacă aş spune că nu a fost o eliberare pentru noi acest rezultat. Am jucat sub presiune, nu doar pentru că nu am marcat eu, ci pentru că echipa nu a marcat. Dar am jucat bine şi am luat toate cele trei puncte. Astăzi am arătat ca o adevărată echipă. Merităm să fim felicitaţi pentru modul în care am evoluat.” a declarat Gabriel Jesus, la finalul meciului cu Danemarca.