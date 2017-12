Bruce Springsteen a cântat pentru victimele lui Breivik

Peste 50.000 de norvegieni au asistat, duminică, la Oslo, la un concert comemorativ, la care Bruce Springsteen a fost invitat special. Concertul le-a fost dedicat celor 77 de persoane ucise în urmă cu un an de Anders Behring Breivik. Printre spectatorii care au înfruntat ploaia insistentă, pentru a aduce un omagiu victimelor atacului comis pe 22 iulie 2011, s-au aflat şi cuplul princiar şi premierul Jens Stoltenberg. Marea vedetă a serii, Bruce Springsteen, a interpretat o piesă aleasă în mod evident cu mare grijă din repertoriul său, pentru această ocazie, ”We Shall Overcome”. The Boss, cum este supranumit Bruce Springsteen, a vorbit despre democraţie şi toleranţă şi a dedicat piesa interpretată tuturor familiilor care şi-au pierdut rudele în masacrul de anul trecut.

Duminică, numeroşi spectatori aveau trandafiri, simbol al Partidului Laburist care a fost ţinta atentatului din 22 iulie 2011, flori devenite, de atunci, un simbol al reculegerii naţionale în Norvegia. În acelaşi registru al chestiunilor simbolice, concertul a fost prezentat de Mona Haddy N\'jie, născută dintr-o mamă norvegiană şi un tată gambian, reprezentând multiculturalismul atât de detestat de Breivik. Artista iraniano-suedeză Laleh a fost printre primii artişti care au urcat pe uriaşa scenă instalată lângă clădirea Primăriei şi a cântat piesa cu titlul evocator ”Some Die Young”, în traducere, Unii mor tineri, amintindu-le spectatorilor de adolescenţii ucişi pe insula Utoeya.