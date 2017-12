Buget de austeritate la Ovidiu

Primăria oraşului Ovidiu are în vedere demararea mai multor proiecte în acest an, însă este destul de rezervată în ceea ce priveşte finalizarea acestora. Primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai, susţine că bugetul oraşului este unul de criză, din care nu îşi permite să facă prea multe investiţii. „Avem o serie de investiţii care ar trebui demarate. Am predat terenul pentru o sală de sport semi-olimpică, ce va avea o capacitate de 150 de locuri. Acum aşteptăm ca Agenţia Naţională de Investiţii să dea drumul la fonduri pentru construirea ei. Mai avem un proiect pentru o grădiniţă cu orar prelungit, pentru care, în prezent, căutăm finanţare, pentru că bugetul local nu o poate susţine“, a declarat Dumitru Bocai. El a adăugat că în urma unei foarte bune colaborări cu reprezentanţii Congaz, vor reuşi să ducă conducta de gaz pînă în satul Poiana, urmînd ca, ulterior, să fie direcţionată către comuna Valu lui Traian. Edilul oraşului Ovidiu speră să obţină fonduri din programul de mediu pentru crearea unor miniparcuri şi spaţii verzi. „Avem în vedere, bineînţeles în limita posibilităţilor, să construim 10-11 locuri de joacă pentru copii în Ovidiu, Nazarcea şi Poiana“, a mai afirmat Dumitru Bocai.