Bugetul groazei, denumit „bugetul prudenţei“

PRESUPUNERI GUVERNAMENTALE În stilul caracteristic, pedeliştii vorbesc una şi fac alta. România s-a transformat, uşor, într-o ţară în care domneşte haosul. În ultimele două luni, România a fost scena pe care pedeliştii, care mai de care, şi-au dat cu presupusul în privinţa majorării salariilor bugetarilor în anul ce vine. Premierul Emil Boc spunea că nu prea crede că vor putea fi majorate salariile decât d la un moment dat, ministrul de Finanţe, Gheorghe Ialomiţianu, că este posibil, şi nu au fost singurii care şi-au dat cu presupusul. Mai nou, a venit şi rândul ministrului Muncii, Sulfina Barbu, care a declarat că nu se poate garanta că se vor mări pensiile şi salariile în 2012, aşa cum anunţase, recent, preşedintele UNPR, Marian Sârbu. „Nimeni nu poate garanta că acest lucru se va întâmpla - nu vor scădea nici pensiile, nici salariile, bugetul pe 2012 e unul al prudenţei. Niciun specialist nu mai poate să spună cu certitudine o cifră, pentru niciun stat din UE, cifrele se schimbă. Menţinerea stabilităţii e cel mai important lucru pe care România îl are. Trebuie să fim oneşti - atâtea venituri avem“, a spus Barbu. Ea a adăugat că Guvernul face eforturi pentru a menţine stabilitatea economică şi un nivel al veniturilor pentru toate categoriile sociale. „Prognozele ne spun că vom avea creştere economică între 1,7% şi 2,2%. Depinde şi ce se va întâmpla în contextul european. Din păcate, în situaţii excepţionale, cum trăim noi, nu mai avem certitudini. Nu ne mai permitem să ne împrumutăm pentru a plăti pensii şi salarii“, a mai afirmat Barbu.

ALŢI BUGETARI SACRIFICAŢI Ministrul a mai spus că prin modificarea legislaţiei muncii au ieşit din economia neagră contracte de muncă la suprafaţă. „Din punct de vedere fiscal şi contributiv sunt contracte noi de muncă. Ca bani în plus, sunt 536 de milioane la fondul de pensii în plus - a coborat deficitul la 14.400.000 şi 60 de milioane în plus la fondul de şomaj. A dus la reducerea transferului la bugetele care sunt în deficit“, a explicat Sulfina Barbu. Dacă este „prudentă“ în privinţa majorărilor salariilor şi pensiilor, ministrul Muncii a dat asigurări că în sistemul bugetar vor fi mai puţini angajaţi în 2012. Cum? Prin informatizarea instituţiilor de stat. Ea a vorbit şi despre creşterea salariului minim cu 30 de lei, spunând că aceasta contribuie la stabilitatea economică. Chiar dacă nu se află în curtea ei, Sufina Barbu a vorbit şi despre pensiile celor din Armată, SRI şi SIE, care nu ţin de Ministerul Muncii, dar despre care a spus că procesul de recalculare îi avantajează pe subofiţeri.