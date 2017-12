Bursă la New York pentru Chen Guangcheng

Disidentul chinez Chen Guangcheng a primit o bursă din partea Universităţii din New York (NYU), a anunţat, vineri, instituţia de învăţământ superior. ”Chen Guangcheng are relaţii de lungă durată cu Facultatea de Drept a Universităţii din New York şi i-am propus o bursă din partea NYU, fie la New York, fie într-un alt campus”, a precizat purtătorul de cuvânt al universităţii, John Beckman. El a adăugat că, în calitate de cercetător invitat, Chen va lucra alături de alţi experţi din cadrul Facultăţii de Drept. Instituţia nu a oferit detalii suplimentare în legătură cu posibilul aranjament. În cursul aceleeaşi zile, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, anunţase că activistul chinez pentru drepturi civice ar putea primit rapid un paşaport şi o viză pentru a merge în SUA împreună cu familia, deschizând calea rezolvării crizei declanşate în urma refugierii avocatului disident la ambasada SUA din Beijing, săptămâna trecută. ”Guvernul chinez a făcut cunoscut că acceptă cererea lui Chen de a obţine documentele de călătorie necesare”, a adăugat Victoria Nuland, precizând că acesta a primit o bursă din partea unei universităţi americane unde va putea merge împreună cu soţia şi cei doi copii.