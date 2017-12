Cadeţii de la CVM Tomis, din nou campioni

Desfăşurat săptămâna trecută la Dej, turneul final al Campionatului Naţional de volei rezervat cadeţilor (jucători născuţi în 1996 şi mai mici) s-a încheiat, ieri, cu victoria echipei Club Volei Municipal Tomis Constanţa (antrenori Răzvan Parpală şi Iulian Rădulescu), care s-a impus în toate cele cinci meciuri disputate, cedând numai două seturi. Este al doilea titlu de campioană obţinut consecutiv de echipa de cadeţi de la CVM Tomis, după cel de anul trecut, de la Baia Mare. După victoriile înregistrate în primele trei zile la Dej, 3:0 (25:7, 25:14, 25:13) cu CSS 3 Steaua Bucureşti - miercuri, 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) cu CSS 1 Constanţa - joi, 3:2 (25:16, 23:25, 23:25, 25:13, 15:13) cu CSS LAPI Dej - vineri, cadeţii de la CVM Tomis şi-au mai trecut în cont alte două succese în ultimele două meciuri, decisive în lupta pentru titlu: 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) cu CSS Zalău - sâmbătă şi 3:0 (25:17, 25:17, 25:9) cu CSS BEGA Timişoara - duminică.

Iată şi lotul de jucători al formaţiei campioane: Alexandru Muscină (cpt.) şi Andrei Pavel - coordonatori, Andrei Diamandescu şi Cătălin Aciobăniţei - universali, Robert Vologa, Iulian Petcu şi Radu Dediulescu - centri, Adrian Aciobăniţei, George Gavriz, Ovidiu Darlaczi şi Omer Onur - extreme şi Paul Cămui - libero. De remarcat că Muscină, Diamandescu, Vologa, Petcu, Adrian Aciobăniţei, Gavriz şi Cămui au câştigat titlul şi anul trecut. MVP-ul turneului de la Dej a fost desemnat Adrian Aciobăniţei, cel mai bun centru a fost Robert Vologa, iar cel mai bun libero, Paul Cămui.

“CAMPIONII MARI ŞI CAMPIONII MICI”. „Este o mare satisfacţie, dar în acelaşi timp este încă o confirmare a muncii depuse la Centrul de copii şi juniori de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Această bucurie a câştigării titlului pentru al doilea an consecutiv la nivelul cadeţilor vine şi după ce am recucerit titlul de campioană la seniori, iar deviza cu care am pornit la drum, “Copiii de azi, campionii de mâine”, devenită anul trecut “Copiii de ieri, campionii de azi”, trebuie să o schimbăm în “Campionii mari şi campionii mici”. Aşteptăm rezultate cel puţin la fel de bune şi de la echipele de juniori, speranţe (n.r. - campioană şi ea anul trecut) şi minivolei, care sunt calificate şi ele la turneul final, deoarece ne dorim ca la toate categoriile de vârstă să fim în topul întrecerilor interne”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis, prezent la Dej, alături de cadeţii Tomisului, la ultimele două meciuri.

„Eram favoriţi, dar noi nu ne-am gândit la acest lucru şi am luat fiecare meci în parte, iar la final s-a dovedit că suntem cei mai buni. În afara seturilor pierdute în partida cu Dejul, care pot spune că a fost finala turneului, ne-am impus fără probleme”, a spus antrenorul principal al cadeţilor de la CVM Tomis, Răzvan Parpală.

CSS 1, PE LOCUL 6. Cealaltă formaţie constănţeană prezentă la turneul final, CSS 1, a încheiat turneul pe ultima poziţie, cu două puncte, dar cu mai multă şansă voleibaliştii antrenaţi de Gheorghe Brînză şi Valentin Egor ar fi putut ocupa un loc superior. Rezultatele înregistrate de Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 la Dej: 0:3 (18:25, 13:25, 13:25) cu CSS BEGA Timişoara - miercuri, 0:3 (15:25, 19:25, 19:25) cu CVM Tomis Constanţa - joi, 2:3 (25:17, 23:25, 22:25, 25:23, 12:15) cu CSS 3 Steaua Bucureşti - vineri, 2:3 (25:21, 10:25, 25:21, 18:25, 15:17) cu CSS LAPI Dej - sâmbătă şi 0:3 (13:25, 26:28, 30:32) cu CSS Zalău - duminică.

Celelalte rezultate înregistrate în ultimele două zile ale turneului - sâmbătă: CSS 3 Steaua Bucureşti - CSS BEGA Timişoara 2:3; duminică: CSS LAPI Dej - CSS 3 Steaua Bucureşti 3:0.

Clasament final: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 14p (setaveraj: 15:2) - campioană naţională, 2. CSS BEGA Timişoara 11p (setaveraj: 12:5), 3. CSS LAPI Dej 8p (11:10), 4. CSS Zalău 7p (9:10), 5. CSS 3 Steaua Bucureşti 3p (6:14), 6. CSS 1 CONSTANŢA 2p (4:15).