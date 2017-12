Calificare incredibilă pentru Dinamo

Dinamo a reuşit aseară, la Liberec, o calificare la care visau doar cei mai fanatici suporteri. După 0-3 în tur, la masa verde, jucătorii dinamovişti au dat o palmă huliganilor care au intrat în incinta stadionului în meciul tur şi au făcut pasul în grupele UEFA Europa League. Golul marcat de Andrei Cristea în prima repriză şi dubla lui Marius Niculae din repriza a doua au dus meciul retur în prelungiri şi apoi la loviturile de departajare. Matache a devenit eroul serii, apărînd a zecea lovitură a gazdelor, Dinamo cîştigînd cu 9-8 seria de infarct de la punctul cu var. La loviturile de departajare, pentru Dinamo au înscris M. Niculae, Boştină, Torje, Cl. Niculescu, Moţi, D. Grigore, D. Kone, Diabate şi Molinero, iar pentru Slovan au punctat Papousek, Blazek, Vacha, Holenak, Vulin, Dejnek, Dockal şi Gebreselassie. Au ratat: Zicu, respectiv Gecov şi Liska. CFR Cluj şi Steaua s-au impus, cu 2-1, în disputele cu FK Sarajevo, respectiv St.Patrick’s, continuînd astfel aventura europeană. Doar FC Vaslui a fost eliminată, după 0-3 în retur, la Atena, gazdele marcînd toate golurile în repriza a doua.

Rezultate: CFR Cluj Napoca - FK Sarajevo 2-1 (Y. Kone 40, G. Mureşan 69 / A. Advic 80) - în tur: 1-1; Slovan Liberec - Dinamo 0-3, 8-9 (A. Cristea 4, M. Niculae 58, 82) - după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare - 3-0 (la masa verde); AEK Atena - FC Vaslui 3-0 (Manduca 59, Scocco 74, 79) - 1-2; St.Patrick’s Athletic - Steaua 1-2 (O’Connor 49 / Nicoliţă 80, Ochiroşii 89) - 0-3.

Tragerea la sorţi a grupelor din UEFA Europa League este programată azi, de la ora 14.00, la Monaco, FC Timişoara, CFR Cluj, Dinamo şi Steaua urmînd să-şi afle adversarele din această fază a competiţiei.

Zenit St. Petersburg şi Aston Villa, eliminate

Celelalte rezultate înregistrate aseară, în manşa retur a play-off-ului UEFA Europa League: FK Aktobe - Werder Bremen 0-2 (Pizarro 10, 45) - în tur: 3-6; Amkar Perm - Fulham 1-0 (Kushev 90) - 1-3; FK Karabakh - FC Twente 0-0 - 1-3; Dinamo Moscova - ŢSKA Sofia 1-2 (Kerzhakov 10 / Delev 14, Ivanov 55) - 0-0; Hapoel Tel-Aviv - Teplice 1-1 (Ben Dayan 90+1 / Vondrasek 89) - 2-1; Sigma Olomouc - Everton 1-1 (Sultes 80 / Pienaar 43) - 0-4; Hertha Berlin - Brondby 3-1 (Kacar 75, 86, Dardai 80 / Rasmussen 51) - 1-2; Slovan Bratislava - Ajax Amsterdam 1-2 (Sylvestr 45 / De Jong 30, Bakircioglu 84) - 0-5; Zenit St. Petersburg - Nacional Madeira 1-1 (Tekke 34 / Micael 89) - 3-4; Lille - Genk 4-2 (Melo 11, 73, Dumont 59, Hazard 70 / Barda 24-pen., Tozser 86) - 2-1; Heerenveen - PAOK Salonic 0-0 - 1-1; Elfsborg - Lazio Roma 1-0 (D. Avdic 70) - 0-3; Tromso - Athletic Bilbao 1-1 (Rushfeldt 61 / Martinez 56-pen.) - 2-3; Austria Viena - Metalurg Doneţk 3-2 (Okotie 36, Acimovic 70-pen., Sulimani 115 / C. Tănase 20, Mkhitaryan 54) - după prelungiri - 2-2; Metalist Harkov - Sturm Graz 0-1 (Beichler 32) - 1-1; FC Basel - FK Baku 5-1 (Almerares 32, Gelabert 36, Frei 63, Shaqiri 74, Mustafi 83 / F. Almeida 33) - 3-1; MSK Zilina - Partizan Belgrad 0-2 (L. Diarra 59, Ilic 65) - 1-1; Litex Loveci - BATE Borisov 0-4 (Sosnovsky 86, 99, Stasevich 95, Skavysh 118) - 1-0; Sparta Praga - NK Maribor 1-0 (Wilfried 3) - 2-0; Levadia Tallinn - Galatasaray Istanbul 1-1 (Puri 50 / Nonda 64) - 0-5; FC Bruges - Lech Poznan 1-0, 4-3 (Sonck 70) - după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare - 0-1; Fenerbahce Istanbul - FC Sion 2-2 (Santos 2, 41-pen. / Vanczak 9, Chihab 31-pen.) - 2-0; Hamburger SV - Guingamp 3-1 (Tesche 42, 51, Berg 47 / Mathis 90) - 5-1; Odense - Genoa 1-1 (Figueroa 45-autogol / Criscito 53) - 1-3; Steaua Roşie Belgrad - Slavia Praga 2-1 (Bogdanovic 23-pen., Perovic 45 / Vlcek 63) - 0-3; Villarreal - NAC Breda 6-1 (Cazorla 16, G. Rossi 23, 37 - ambele din pen., M. Senna 40, Pereira 57, Oliva 61 / De Graaf 80) - 3-1; Hearts of Midlothian - Dinamo Zagreb 2-0 (Stewart 18, Zaliukas 55) - 0-4; AS Roma - Kosice 7-1 (Totti 1, 6, 86, Guberti 8, Cerci 17, Menez 18, Riise 70 / Novak 38) - 3-3; PSV Eindhoven - Beni Yehuda Tel-Aviv 1-0 (Simons 25-pen.) - 1-0; Vorskla Poltava - Benfica Lisabona 2-1 (Sachko 48, Yesin 74 / Saviola 60) - 0-4; Aston Villa - Rapid Viena 2-1 (Milner 38, Carew 52 / Jelavic 76) - 0-1; Toulouse - Trabzonspor 0-1 (Gulselam 55) - 3-1; Valencia - Stabaek 4-1 (Miku 28, 29, 80, Zigic 77 / Farnerud 36) - 3-0.