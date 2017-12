„Callatis” 2008, regal al muzicii şi frumuseţii

Cea mai de succes ediţie a Festivalului „Callatis” s-a încheiat duminică seară, în prezenţa a peste 10.000 de spectatori, veniţi la Mangalia din toate colţurile ţării, dar şi de peste hotare. Din programul ultimului show, denumit „Carnaval în Balcani”, au făcut parte nume importante ale muzicii, pe scena-scoică din Portul Turistic evoluînd „CultureBeat”, Damian&Brothers, Crazy Loop, Anna Lesko, Elena&Band, Costi Ioniţă&Andreea, Tom Boxer&DeaneEwing&Mike Diamonds, „Chicanos”, David DeeJay&Dony şi Imba. Recitalurile de excepţie, muzica de calitate, cîntată live, au fost numitorii comuni ai ultimei seri a festivalului, miile de spectatori aplaudînd şi dansînd pe ritmurile incendiare.

Artistul constănţean Costi Ioniţă a fost extrem de bine primit de public, acesta prezentînd publicului din Portul Turistic Mangalia şi cîteva piese noi. „Este prima oară cînd vin la Callatis, pentru că pînă acum nu am fost invitat. Acum sper să fie frumos şi să mă descurc, am pregătit ceva inedit”, spunea Costi Ioniţă cu puţin timp înainte să urce pe scenă.

Şi pentru Dan Bălan, alias „Crazy Loop”, această ediţie a „Callatis”-ului a fost o premieră, artistul de peste Prut venind la festival, pentru prima dată, fără „O-Zone”. „A fost superb pe scena Callatis-ului, m-am simţit foarte bine. Este primul public românesc pe care l-am întîlnit. Cînd ne-am lansat cu trupa O-Zone în România, primul concert a fost la Callatis, iar publicul ne ştia cuvintele pieselor. Căldura celor care fac parte din public este aproape inexplicabilă. Chiar îmi era dor să cînt aici, mi-a făcut o mare plăcere să revin, sînt fericit! Sînt pentru a treia oară la Callatis, cu O-Zone am fost de două ori şi acum... singur”, a spus Dan Bălan.

Elena Gheorghe a susţinut un recital deosebit, sută la sută live, care a ridicat publicul în picioare, cei mai tineri dintre spectatori dansînd pe ritmurile latino. „Pe scenă a fost absolut incredibil, de mult nu am mai avut parte de o atmosferă atît de specială. Am simţit, din partea publicului energie şi emoţie, care s-au contopit cu multă muncă, pentru că pe scenă s-a muncit, chiar dacă ne-am distrat foarte bine. Am primit exact ce ne-am fi dorit de la public: aplauze. Am primit satisfacţia de care avem nevoie, noi, artiştii. Sînt pentru a cincea oară la Callatis”, a declarat Elena Gheorghe.

Anna Lesko a venit însoţită de două dansatoare superbe, artista lăsîndu-se fotografiată zîmbind şi fiind extrem de drăguţă cu fanii care îşi doreau un autograf de la ea. „Ca de obicei, Festivalul Callatis este foarte frumos, foarte bine organizat. Mie îmi face, de fiecare dată, mare plăcere să vin aici. De această dată chiar mi-am făcut şi o ţinută specială pentru Callatis”, a precizat Anna Lesko

Controversatul cuplu Monica şi Irinel Columbeanu a reuşit să ajungă şi la ediţia din acest an a „Callatis”-ului, însă abia în ultima seară a evenimentului, urmărind spectacolul din rîndurile publicului. „A fost foarte frumos spectacolul din această seară, nu am venit şi în celelalte seri pentru că am fost la părinţii mei, împreună cu Irina. Am revenit aici cu mare plăcere, este un loc cu valoare sentimentală pentru mine şi soţul meu, voi reveni de cîte ori voi avea posibilitatea. În mod evident, calitatea spectacolului a crescut”, a subliniat Monica Columbeanu.

Şi soţia edilului Mangaliei, Monica Grosu-Tusac, s-a declarat încîntată de cea de-a X-a ediţie a festivalului. „Festivalul Callatis a fost extraordinar de frumos, fiecare seară a fost una deosebită, cu mulţi artişti valoroşi. Mi-au plăcut foarte mult Andra, Culture Beat, Crazy Loop”, a spus Monica Tusac.

Finalul Festivalului „Callatis” i-a aparţinut trupei „Culture Beat”, care a adus la Mangalia hiturile anilor ‘90. Focurile de artificii care au luminat cerul, în Portul Turistic Mangalia, la finalul show-ului, au dat un plus de culoare ultimei seri de festival, care s-a dovedit a fi o reuşită.

Festivalul „Callatis” s-a desfăşurat în perioada 11-17 august şi a adus la malul mării artişti renumiţi atît din România, cît şi din străinătate. Prima seară a evenimentului s-a desfăşurat sub sloganul „Callatis Euro Tour”, printre trupele şi interpreţii care au evoluat pe scena-scoică numărîndu-se „East 17”, Felicia Filip&„K1”, „Simplu”, în timp ce seara a doua, intitulată „Dialoguri gen Callatis”, a adus la Mangalia artişti precum „September”, „DJ Project”, Alexandra&Crush. Seara de 13 august a fost dedicată folclorului, Matilda Pascal-Cojocăriţa, Cristina Turcu-Preda, Niculina Stoican find doar cîteva vedete ale muzicii populare care au încîntat publicul din Portul Turistic Mangalia. „Eruption”, Corina, Cristina Rus, Mihai Trăistariu, Mihai Mărgineanu au fost cîţiva dintre artiştii care au cîntat pe 14 august, la Mangalia, în timp ce vineri, sub titulatura „De la Callatis cu dragoste”, pe scenă au evoluat „3SE”, Andreea Bănică, Fuego, Andra, George Nicolescu şi a fost desemnată, totodată, cea mai frumoasă româncă din străinătate. Titlul „Miss Diaspora” a ajuns la Alexandra Tănase din Canada. „Cocktail Callatis” s-a intitulat penultima seară a ediţiei 2008, pe scena festivalului făcînd show Andra, Celia, Aida, „Alb Negru”, „Zero”, Alina Sorescu, „Blaxy Girls” şi multe alte nume cunoscute ale muzicii româneşti.