„Cămătarul“ FMI vrea să ne reducem datoriile

Țările din Europa de Est trebuie să-și reducă datoriile pentru a reveni la ritmul de creștere economică și la investițiile dinaintea crizei financiare globale, avertizează „avocatul diavolului“, Fondul Monetar Internațional (FMI). Potrivit FMI, în pofida eforturilor semnificative ale consumatorilor, companiilor și băncilor din Europa de Est, puține state din regiune și-au redus în mod semnificativ povara datoriei sectorului privat - „Pentru a relansa investițiile și a asigura o revenire robustă, politicile ar trebui să se concentreze pe sprijinirea cererii interne și finalizarea procesului de reparare a bilanțurilor în sectorul privat“. Fondul ține și o mică lecție de istorie, amintind că intrările de capital și accesul facil la credite au alimentat o creștere economică de peste 5% pe an în Europa de Est, înaintea crizei financiare globale din 2008 - „De atunci, creditele neperformante au explodat și au afectat bilanțurile băncilor și companiilor. În plus, multe credite ipotecare acordate în euro sau franci în anii de boom s-au dovedit a fi neperformante atunci când monedele locale s-au depreciat“. În acest context, FMI a cerut statelor din regiune să urgenteze măsurile de soluționare a creditelor neperformante, să relaxeze piața muncii și să îmbunătățească mediul de afaceri. Bulgaria, Croația și Ucraina sunt țările care au nevoie cel mai mult de o ajustare a datoriilor, în timp ce companiile din Letonia și Slovenia sunt expuse rău de tot riscurilor. Fondul apreciază că Europa de Est riscă să înregistreze o revenire cu trei viteze, în condițiile în care țările vor fi afectate în mod diferit de scăderea prețului la petrol, creșterea mai rapidă a zonei euro și conflictul din Ucraina. În cazul României, FMI mizează pe o creștere de 2,7% în acest an, urmată de un avans de 2,9% anul viitor.