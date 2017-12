Campania de prevenire a cancerului la sîn a ajuns în instituţii

Cancerul de sîn este o boală necruţătoare care face victime indiferent de vîrstă, categorie socială sau ţară. În România există cîteva mii de femei care suferă de această boală, iar în Constanţa numărul lor depăşeşte 300 de persoane. Cum tratamentul unei femei care a fost depistată cu cancer la sîn este foarte scump, de zeci de milioane lunar, preşedintele Asociaţiei Oncologic Rom, Corina Alexandru a decis să înceapă o campanie de ajutorare a bolnavelor. Pe tot parcursul verii, Corina Alexandru a lucrat vitralii pe care le-a comercializat în staţiunea Mamaia. "Am strîns peste 25 de milioane de lei. Cum vara este pe terminate, am hotărît ca săptămîna viitoare să încheiem expoziţia. Cu banii pe care i-am cîştigat, vom cumpăra instalaţii sanitare pentru băile din cadrul Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ", a spus Corina Alexandru. De asemenea, experienţa unei femei care a fost diagnosticată cu cancer a determinat-o pe Corina Alexandru să continue campania de prevenţie a cancerului de sîn sub altă formă. "De luni, voi merge prin diferite instituţii şi le voi învăţa pe femei să îşi palpeze sînii. Am făcut rost de silicoane şi le voi arăta care sînt mişcările pe care trebuie să le facă pentru a verifica dacă la nivelul sînilor există noduli. Din păcate, foarte multe femei nu ştiu cum poate fi depistat cancerul mamar. De asemenea, ele se tem să meargă la medic. Trebuie să înţeleagă că această boală, cancerul, cu cît este depistată mai tîrziu, cu atît este mai greu de tratat, în unele chiar imposibil", a mai spus Corina Alexandru.