Campania PIN “În Europa, dar nu aşa“, la Constanţa

Campania PIN “În Europa, dar nu aşa“ a fost demarată şi la Constanţa în urmă cu două zile, la acţiune participînd şi vicepreşedintele partidului, Lavinia Şandru. O echipă a PIN se deplasează pînă sîmbătă în toate staţiunile de pe litoral, distribuind broşura “Ghidul românului în UE“. Cu această ocazie, Lavinia Şandru a organizat şi o conferinţă de presă prin care a explicat necesitatea acestei campanii şi faptul că românii ar trebui să fie informaţi de urmările integrării României în UE. “I-am propus premierului Tăriceanu să trimită la Bruxelles 2.000 de tineri, care să fie instruiţi cu privire la modul în care ar trebui elaborate proiectele pentru atragerea banilor europeni. Aceşti tineri ar trebui trimişi apoi în toate judeţele ţării, pentru a ajuta administraţiile publice locale să facă proiecte eligibile şi să aducă în ţară bani europeni. Evident că această poveste i-a intrat premierului pe o ureche şi i-a ieşit pe amîndouă“, a declarat Şandru. În ceea ce priveşte implicarea comisarilor europeni în cazuri de corupţie, Şandru a precizat că i-a solicitat şefului Comisiei Europene să îi spună dacă are informaţii despre un astfel de subiect. “Ştiu că presa din Constanţa a sesizat, în urmă cu ceva timp, implicarea fostului şef al delegaţiei Comisiei Europene în România, Jonathan Scheele, în acte de corupţie şi i-am cerut lui José Manuel Barosso, preşedintele CE, să ne spună dacă are cunoştinţă despre acest fapt. Am primit răspuns din partea sa, prin care îmi spunea că nu ştie ca Scheele să fie implicat în vreun act de corupţie, dar va cerceta acest subiect“, a declarat Şandru.