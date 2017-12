Campanie inedită lansată de fanii belgieni

O campanie a fost lansată în Belgia în favoarea găzduirii suporterilor care vor veni în număr mare în oraşul francez Lille, cu ocazia meciului împotriva Ţării Galilor, programat vineri, de la ora 22.00 (în direct la ProTV şi Dolcesport 1), în sferturile de finală ale EURO 2016. Intitulată #AdopteUnBelge (Adoptă un belgian), campania le cere locuitorilor din Lille, oraș aflat la mică distanţă de graniţa cu Belgia, să le ofere găzduire peste noapte fanilor belgieni care vor consuma un pahar în plus la partida cu galezii, pentru ca aceştia să nu se urce la volan sub influenţa alcoolului, pentru a se întoarce la casele lor imediat după joc. “Dragă Vecine din Nord, în sfârşit... din Sud pentru noi. Dragi prieteni din Lille. Vineri, Belgia va înfrunta Ţara Galilor, pe pământul tău. Inutil să-ţi spun că asta ne incită cu adevărat să facem deplasarea şi să trăim meciul cât mai aproape de acţiune. Putem face, desigur, drumul dus-întors. Însă tu ne cunoşti. Vom dori să sărbătorim o bună parte din noapte, iar paharele vor defila. Ne-am gândit să stăm la hotel, însă nu am fost prevăzători şi nu mai există nicio cameră liberă în centru. În plus, ar fi şi mai frumos să trăim aceste clipe alături de tine. Atunci ne-am spus: şi dacă ne vei adopta pentru o noapte?”, a scris iniţiatorul apelului.

Francezii s-au grăbit să le răspundă vecinilor belgieni, în aceeaşi notă plină de umor. “Vă voi primi pe canapeaua mea, dacă aduceţi voi berile”, a scris Juliana, una dintre posibilele gazde. Ministrul francez al Sportului, Patrick Kanner, originar din Lille, a intrat la rândul său în jocul belgienilor, făcând un apel către locuitorii acestui oraş din departamentul Nord să dea dovadă de ospitalitate. „Prieteni din Lille, fac apel la ospitalitatea voastră! Vineri, primiţi-i pe vecinii noştri belgieni care vor fi în număr mare la Lille”, a scris Kanner pe contul său de Twitter.

