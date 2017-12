Campionatul trece, Brazilia rămâne... în sărăcie

CĂDERE LIBERĂ Demolată de Germania în semifinale și dărâmată și de pe podiumul Campionatului Mondial (CM), încheiat duminică, de Olanda, echipa de fotbal a Braziliei a ajuns să semene izbitor cu economia țării - e dezorganizată, incapabilă să profite de gloria vremurilor trecute și ineficientă. „Economia braziliană are un nivel slab, în ciuda potențialului său, care rezultă din dimensiunea pieței. Industria este sub presiune, din cauza costurilor ridicate cu transportul, energia și salariile. Totodată, concurența produselor de import este o provocare majoră pentru companiile din multe sectoare“, spune economistul Coface pentru America Latină, Patricia Krause. Ea se așteaptă la o încetinire considerabilă a avansului PIB, de la 2,5% în 2013 la un pic peste 1% în 2014, în contextul frânării consumului casnic, investițiilor rare și balanței comerciale slabe. Krause estimează că 2015 va fi un an de cotitură. Poate de aceea, la finala de duminică dintre Germania și Argentina, în tribunele stadionului „Maracana“ din Rio de Janeiro se afla și directorul general al Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde. Dacă lucrurile nu se schimbă (și e greu de crezut că se va întâmpla asta, având în vedere că nici măcar un eveniment precum Campionatul Mondial n-a reușit să impulsioneze economia), Brazilia ar putea ajunge cât de curând în situația de a cere ajutorul FMI.

BLOCAJ Timp de mulți ani, creșterea țării a fost determinată de consumul casnic. O clasă de mijloc în curs de dezvoltare și un acces ușor la credite au contribuit la acest scenariu, însă modelul pare să își fi atins limitele: dobânzile și inflația au explodat, în vreme ce salariile au crescut într-un ritm foarte lent. Drept dovadă, organizarea CM, care a presupus investiții uriașe în infrastructură și la care țara gazdă s-a mai făcut și de râs, a fost primită cu proteste violente din partea populației. „2014 va fi marcat de o activitate scăzută și de o inflație ridicată. Din cauza CM și alegerilor prezidențiale, calendarul de afaceri va fi mult mai scurt. Practic, doar hotelurile și restaurantele au beneficiat de CM (și să nu vă imaginați că s-au tăiat prea multe bonuri fiscale). De cealaltă parte, multe industrii și servicii au fost obligate să oprească activitatea în timpul zilelor cu meciuri, pentru că infrastructura de transport a țării nu putea susține volumul mare de vizitatori“, mai spune Patricia Krause. Coface, care a retrogradat Brazilia, la fel ca și marile agenții de rating, se așteaptă ca antreprenorii să amâne investițiile din trimestrul II, cel mai probabil până în 2015, însă nici atunci nu-i sigur că va veni revigorarea.